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İran'ın yeni lideri Pezeşkiyan'ın sağ kolu Cevad Zarif istifa etti

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, kabine listesinden memnun olmadığını belirterek görevinden istifa etti. 2013-2021 yılları arasında İran Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Zarif akademik çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski İran Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını ve akademik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

İran'ın yeni lideri Pezeşkiyan'ın sağ kolu Cevad Zarif istifa ettiMuhammed Cevad Zarif

KABİNEDEN MEMNUN OLMADIĞI İÇİN İSTİFASINI VERDİ

Zarif paylaşımında Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabineden memnun olmadığını belirterek, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kabine listesinde kendi önerileri ve halkın hassasiyetinin dikkate alınmadığını belirten Zarif, "Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum. Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bizim için ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte daha da iyileşecektir. İç politikadaki gelişmeleri iyi derecede takip edemediğim için İran halkından özür diliyorum." dedi.

ABD KARŞISINDA "TESLİMİYETÇİ" OLARAK SUÇLANIYOR

İran'da "gülen diplomat" olarak bilinen Zarif, 2013-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış ve 2015 yılında ABD ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak ön plana çıkmıştı. Batı ile ilişkileri düzeltmek, yaptırımları kaldırmak ve müzakere yanlısı tutumu ile bilinen Zarif'in yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinde yer alması muhafazakar cephede eleştirilere neden olmuş ve ABD karşısında "teslimiyetçi" olmakla suçlanmıştı.

İran'ın yeni lideri Pezeşkiyan'ın sağ kolu Cevad Zarif istifa ettiMuhammed Cevad Zarif

YENİ KABİNE İÇİN GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise 19 isimden oluşan kabinesini güvenoyu alması için meclise sundu. Pezeşkiyan'ın kabine listesinde, Dışişleri Bakanlığı için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı için daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Mumini yer aldı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinden 3 Bakanın da listede yer alması dikkat çekti. Büyük bir kısmını muhafazakar milletvekillerinin oluşturduğu mecliste, Pezeşkiyan'ın kabine listesi için bir hafta içerisinde güven oylaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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