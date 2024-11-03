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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Sert Açıklamalar: Siyonist Rejime Uyarı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İran'a yapılan saldırıların yanıt bulacağını ve siyonist rejimin eylemlerinin başka sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın kendi sınırlarına ve güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını vurgulayarak, "Siyonist rejim, İran'a karşı herhangi bir hata yapmaları durumunda sert bir yanıt alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak davranışlarını gözden geçirir, bölgedeki masum insanları katletmekten vazgeçer ve ateşkesi kabul ederse, bu vereceğimiz karşılığın türü ve şiddetini etkileyebilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ve İsrail ile yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Biz hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadık ve hiçbir ülkeye savaşı tavsiye etmedik. Savaş çıkaran her zaman ABD oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle de bölgemizde savaş kışkırtıcılığı yapmış ve bugün de siyonist rejime destek vererek bölgedeki savaşın ateşini körüklemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Rejim suçlarını Lübnan'a kadar genişletti"

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunu eleştiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, hükümetimizin ilk gününde Haniye'ye suikast gerçekleştirerek savaşı kışkırttı. Bizim bazı ülkelerin tavsiyelerine uyarak ateşkesin sağlanması ve masum insanların katledilmesinin sona ermesi umuduyla gösterdiğimiz itidale rağmen bu rejim suçlarını artırarak saldırganlık ve vahşetini Lübnan'a kadar genişletti" dedi.

"Siyonist rejim, savaşı büyütmeyi hedefliyor"

ABD ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki krizle ilgili ikiyüzlü tutumlarını eleştiren Pezeşkiyan, "Eğer gerçekten savaş ve kan dökülmesini istemiyorlarsa, o halde neden ateşkes önerilerini veto ediyorlar? Bugün bölgedeki tüm ülkeler, İran'ın barış ve istikrarı sağlama arayışında olduğuna inanıyor ve buna kesin olarak güveniyorlar. Oysa siyonist rejim, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle krizi ve savaşı büyütmeyi hedefliyor" dedi.

"Siyonist rejim ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılığın şiddetini etkileyebilir"

İran'ın kendi sınırlarına ve güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "Siyonistler, İran'a karşı herhangi bir hata yapmaları durumunda sert bir yanıt alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak davranışlarını gözden geçirir, bölgedeki masum insanları katletmekten vazgeçer ve ateşkesi kabul ederse bu vereceğimiz karşılığın türü ve şiddetini etkileyebilir" dedi.

"Dünyanın özgür insanları, zulme karşı asla boyun eğmemiş ve eğmeyecektir"

İnsan hakları iddiasında bulunan ülkelerin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki katliamları karşısındaki tutumlarını utanç verici olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Biz hiçbir zaman kadınlar ve çocuklar üzerinde bombalar ve füzeler kullanmadık. Hiçbir milleti su, gıda ve ilaçtan mahrum etmedik. Ancak bu tür insanlık dışı suçları işleyenler, utanmadan İran'ı asılsız suçlamalarla hedef alıyor. Bu suçlamalarla milletleri taleplerine boyun eğmeye zorlamayı amaçlıyorlar. Oysa bu, asla gerçekleşmeyecek bir hayaldir. Dünyanın özgür insanları, zulme karşı asla boyun eğmemiş ve eğmeyecektir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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