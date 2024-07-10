Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, 'Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, "Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz" dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile ikili ilişkilere önem verdiklerini belirten Pezeşkiyan, "Ermenistan ile sınırımız kısa olabilir ama bu sınırları barışçıl yaşamın ve umudun sınırları olarak görüyoruz" dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine destek verdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, "Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz. Ermenistan'ın komşu ülkeler arasında özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, Pezeşkiyan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Pezeşkiyan'ı seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. Pezeşkiyan, Aliyev'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan bağlılığını vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nikol Paşinyan Ermenistan İran Politika Dünya Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title