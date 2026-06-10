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İran: "ABD ordusu, Sirik'te toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletinde iki su deposunu imha ettiğini, bunun savaş suçu olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " İran'a yönelik saldırganlığının bir parçası olarak, ABD ordusu Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te hayati öneme sahip sivil su altyapısını kasıtlı olarak vurmuş, toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir" dedi.

ABD İran'ın su kanallarını hedef alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Su, yaşamın nabzıdır ve ABD, İran halkının yaşam damarlarını kasıtlı olarak hedef almaktadır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekayi, "İran'a yönelik saldırganlığının bir parçası olarak, ABD ordusu Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te hayati öneme sahip sivil su altyapısını kasıtlı olarak vurmuş, toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir. Bu tesisler, on köyde yaşayan 20 binden fazla kişiye içme suyu sağlıyordu. Bu, yan hasar değildir. Hesaplanmış bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. ABD, sivil yaşamı sürdüren altyapılara yönelik bu tür sistematik ve acımasız saldırılar nedeniyle hesap vermelidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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