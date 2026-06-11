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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki helikopter kazasında 22 asker öldü

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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde Mi-17 tipi askeri helikopterin teknik arıza sonucu düşmesiyle 1 albay, 2 binbaşı ve 19 askerden oluşan 22 personel yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde, Muzafferabad kenti yakınlarında düşen askeri helikopterdeki 22 personelin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknik arıza sebebiyle dün kalkış sonrası Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kaza sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan tüm mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA muhabirine konuşan Pakistanlı kaynaklar, kaza sonucu 1 albay, 2 binbaşı ve 19 askerin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopter, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında dün kalkış sonrası teknik arıza nedeniyle düşmüştü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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