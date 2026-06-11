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Gölette kaybolan Metin'in cesedi bulundu; arkadaşları korkudan kimseye haber vermemiş

Gölette kaybolan Metin'in cesedi bulundu; arkadaşları korkudan kimseye haber vermemiş
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Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdiği sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan (13), arkadaşlarının korkup haber vermemesi sonucu ancak ertesi gün cansız olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan'ın (13) bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan'ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.

Olay, dün, Genç ilçesi Servi köyündeki sulama göletinde meydana geldi. Serinlemek için gölet kenarına giden 3 arkadaştan 2'si suya girdi. Bir süre sonra Metin Çağlayan suda gözden kayboldu. Korktukları için olayı gizleyen çocuklar, akşam saatlerinde, Çağlayan ailesinin soruları üzerine gölete gittiklerini ve Metin'in suda kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalara Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekipleri de katıldı. Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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