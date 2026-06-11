Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala Haiti Milli Takımı'na FIFA'dan beklenmedik bir karar geldi. Turnuvada ikinci kez mücadele edecek olan Haiti'nin Dünya Kupası için hazırladığı iç saha ve deplasman formalarındaki bazı tasarımlar FIFA tarafından uygun bulunmadı.

FIFA SİYASİ BULDU The Athletic'in haberine göre FIFA, formalar üzerindeki bazı görsel unsurların siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle kullanılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Haiti Futbol Federasyonu ve forma üreticisi firma, Dünya Kupası öncesinde formaları değiştirmeyi kabul etti. TARİHİ GÖNDERME TARTIŞMA YARATTI Haiti'nin forma tasarımında, ülkeyi Fransız sömürge yönetimi ve kölelikten kurtaran Haiti Devrimi'nden esinlenen detayların yer aldığı belirtildi. FIFA'nın bu unsurları siyasi nitelikte değerlendirmesi, turnuva öncesinde dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi. SON ANDA YENİ FORMALAR HAZIRLANDI Kararın ardından forma üreticisi firma yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, FIFA ile koordineli şekilde çalışıldığı ve zorunlu inceleme sürecinde talep edilen değişikliklerin uygulanarak formaların kurallara uygun hale getirildiği ifade edildi. 52 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA Haiti Milli Takımı, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Tarihinde ikinci kez turnuvaya katılacak olan Karayip temsilcisi, yaşanan son dakika krizine rağmen Dünya Kupası heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Alper Kızıltepe Haberler.com Dünya Kupası Dünya Haiti Fifa Spor