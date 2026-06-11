Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Oyuncu Cemre Baysel, sezon finali yapan dizisinin ardından tatil planlarını açıklarken hayranlarını üzen bir sağlık açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıl göğsündeki kitle nedeniyle ameliyat olan Baysel, bu kez kadın hastalığı nedeniyle yeniden operasyon geçireceğini duyurdu.
- Cemre Baysel, kadın hastalığı nedeniyle küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı.
- Baysel, geçen yıl göğsündeki kitleyi aldırmak için de ameliyat olmuştu.
- Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali sonrası tatil planında ameliyat yer alıyor.
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil planlarından söz etti. Güzel oyuncu, yaptığı açıklamayla yeniden ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
Hayranlarından sağlık durumunu gizlemek istemediğini belirten Baysel, operasyonun kadın hastalığı nedeniyle gerçekleştirileceğini söyledi.
"SEVENLERİM BENDEN DUYSUN"
Magazin News'ün haberine göre; ünlü oyuncu açıklamasında, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.
Baysel'in samimi açıklaması kısa sürede dikkat çekerken, sevenleri de oyuncuya geçmiş olsun mesajları yazdı.
GEÇEN YIL DA AMELİYAT OLMUŞTU
Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da sağlık sorunları nedeniyle ameliyat geçirmişti. Oyuncu, göğsünde bulunan ve yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için operasyon olmuştu.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Baysel, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşmıştı.