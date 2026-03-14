İran'dan BAE'ye uyarı: "ABD askerlerinin bulunduğu yerleri meşru hedef olarak görüyoruz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze saldırısı düzenlediği gerekçesiyle BAE'deki ABD askerlerinin bulunduğu noktaların "meşru hedef" olduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgede ABD'nin İran'a devam eden saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Zülfikari, "ABD'nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran'a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası'nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır" dedi. BAE yönetimine seslenen Zülfikari, "İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir" ifadelerini kullandı. BAE halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "BAE'de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
