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Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tam olmasına rağmen iş yeri ruhsatı verilmediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağırıldı. Köksal'a gönderilen yazıda, "İstersen ağzınla kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, göreve geldiğinde kentteki mültecilere ait iş yerlerini kendi elleriyle mühürlemiş ve "Söz verdiğim gibi Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, amasız, fakatsız, göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Köksal'ın attığı bu adımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.

AfyonPostası'ndan Nail Azbay'ın haberine göre; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Erenler Mahallesi'nde Irak Uyruklu Moussa K. GATEA'ya ait spor salonunun mühürlenmesi ile ilgili ifadesini istedi.

"İSTERSEN AĞZINLA KUŞ TUT YİNE DE DÜKKAN AÇILMAYACAK"

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA'nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, "İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği açıkça dile getirildi.

Irak uyruklu kişiye ruhsat verilmedi iddiası! Valilik Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

BAŞKAN KÖKSAL'IN 6 HAZİRAN'A KADAR İFADE VERMESİ GEREKİYOR

Valilikten Başkan Köksal'a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde ifade vermemiş sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Burcu Köksal'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Müşteki Irak uyruklu Moussa K. GATEA'nın spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığı, belediyeye teslim ettiğini ve teslim edildiğine dair herhangi bir alındı belgesi verilmediğini bu süreçte defalarca bekletildiğini, "istersen ağzına kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir. İddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi, 5271 sayılı CMK'nın 147'nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir avukattan hukuki yardım alma haklarınızdan yararlanabileceğinizi göz önünde tutularak en geç 06/06/2024 tarihine kadar valilik adresinde adınıza gönderilmesi, aksi halde ifadeye çağrılacağınızın bilinmesini rica ederim."

KÖKSAL'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nin attığı bu adım karşısında Burcu Köksal'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Burcu Köksal Irak Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (34)

AbdulMetin:

Diğer Belediyelerden de aynı İŞLEMİ BEKLİYORUZ.

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Alp ALGAN:

Irak da orada açılan Türklere ait dükkanları kapatsın mantığı ile aynı. Dünyanın her yerinde Türkler işletme açıyor. Mevzuata uygun ve arkasında başka tiyniyetsiz sebepler olmadıkça açabilir. Kanun ne derse o. Biz de başka ülkelerde işletmeler açıyoruz.

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Erdem Sen:

bu kadinda olan yürek lazim bastakilere

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Ömer C.:

Allahın laneti ırkçılık yapanların üzerine olsun.

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Ocean Express cargo Ltd:

bu ırkçılık değil iç savaşı önlemek

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CROWKİNG KİNG:

Sen ırakta bir dukkan açta ırkçılık gor cok beklersin 1 irakli gelicekte dukkana girecek diye.

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Alkurt:

Senin üzerine olsun

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JokerAllame:

çok büyük bir kadın helal olsun böyle insanların sayısı artar inşaallah

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Emin Öztürk:

helal olsun diğer bütün belediyelere örnek olur inş

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HALİS ER:

haddini bil başkan, yasal olarak engeli olmayan bir işi engellemek suçtur

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