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Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

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BTK'nın Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nden "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" başlıklı bir basın duyurusu yayınladı. Yapılan paylaşım kısa sürede silinirken Anayasa Mahkemesi resmi internet sitesine de erişilemiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyarlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (14)

Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

İnternet dümü düzüne yasaklanmalı. Para tutuyor internet. Paramız yok oluyor. Karasal yayın yani antenli televizyon tekrardan icaat edilmeli. Uydu koymak pahallı uzaya. Çanak kurmakda pahallı ve zor. Anten bulmak kolaydı eski zamanlarda. Hurdacıda bile vardı.

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Anty-Partizan:

Tv ler Eski Systemler Ile de Calisiyor Zaten..Hatta Bulundugunuz Yer Mumkunse Tavandaki Kornise de Baglasaniz Bazi Kanallar Calisir..Siz Yeter ki Yaratici Olun..

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Ömer Öğretmen:

Teknolojiyi yakalayıp üstüne çıkmamız lazımken mağara hayatına dönelim düşüncesi ile başka ülkenin çok kolay altına gireriz. Tabiki teknolojiyi doğru kullanım, üretmeyi öğrenmek lazım.

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yanıt1
İnsan Doktoru:

İronidir umarım yoksa durum vahim

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Akıl:

Hak ve özgürlüklerin temeli olan Anayasanın nihai karar vericisi Anayasa Mahkemesinin web sitesine de yasak geldiyse vay halimize.

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Anty-Partizan:

Bisey Olmaz..85 Milyonun Pek de Oralarda Isi Olduguna Inanmiyorum Zaten..Insanlar Daha Asansore Binip Inmeyi Bilmiyor, Ne Isleri Var Anayasayla..Herhangi Bir Caddeden Gecerken Durup O Caddenin Ismini Sorun Herhangi Birine, " Abi Sen Nereyi Aradin ? " Diye Cevap Veren Milletiz..

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cavit dogan:

Bu Anayasa Mahkemesi niye hep böyle şeylerde ortaya çıkıyor ? Mesela anayasaya göre Vatandaşın "Yaşama hakkı" var ama yaşayamıyor, "Kişi dokunulmazlığı" var ama biri gelip keyfi sıkıp gidiyor serbest kalıyor, "Mülkiyet hakkı" var ama birileri gelip el konuluyor, "Ücrette adalet sağlanması" hakkı var ama kiralar ücretleri geçiyor. ANAYASA MAHKEMESİ buralarda niye hiç ortada yok !??

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Adalet:

Cavit Bey çok kafa yakan soruları sormayın bence. Dış minnaklar diyin geçin.

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erkan yüksel:

ulkemız ıran olma yolunda..yozlaşma yolunda hızla ılerlıyor ..hadı bakalım

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Mordo:

Tik tok acilen engellenmeli toplumda ahlak Edep Kalmadi…

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