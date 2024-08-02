Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyarlarca üyesi bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...