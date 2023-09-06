İngiltere, Wagner'i yasaklı örgütler listesine alacak

İngiltere'de, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubu, yasaklı örgütler listesine alınacak. Söz konusu gelişmeye ilişkin İçişleri Bakanlığı meclise Wagner'i yasaklama talimatı taslağını sundu. Talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, bu üyelerle iltisaklı kişiler ve destekçiler cezalandırılacak, ayrıca Wagner'e ait mallara da el konulabilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunu 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen talimat doğrultusunda Wagner üyeleri, iltisaklı kişiler ve destekçilerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı bildirildi.

WAGNER'E AİT MALLARA EL KONULABİLECEK

Ukrayna, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya, Mozambik ve Mali'de faaliyetleri bulunan Wagner'e ait mallara da terör örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konabileceği belirtildi. Wagner'in Ukrayna'da ve Afrika'da kanlı operasyonlar yürüttüğü kaydedilerek, bu operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı da vurgulandı.

WAGNER NEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLECEK?

Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında ise sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterildi.

"İNGİLTERE, UKRAYNA'YA KOŞULSUZ DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Ukrayna'nın Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi çağrısına da yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'ya koşulsuz desteğini sürdürecek ve Rusya saldırganlığını kınamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. Daha önce İngiltere'nin Wagner'le ilişkili 13 kişiye yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Bakan Tugendhat, "Yasaklama kararı Wagner grubunu gerçekte oldukları gibi adlandırıyor: Teröristler." ifadelerini kullandı. Bu hafta mecliste görüşülecek taslağın meclisten geçmesi halinde, Wagner, İngiltere'de yasaklı 79'uncu terör örgütü olacak.