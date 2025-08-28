İngiltere, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İngiltere yönetimi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarda British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırıya tepkiler sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiltere hükümetine ait eğitim ve kültür kurumu "British Council" binasında hasar meydana geldiğini duyurdu. Bakan Lammy, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in gece düzenlediği saldırılar sivillerin ölümüne, evlerin yıkılmasına ve aralarında British Council ve Kiev'deki AB Delegasyonu'nun da bulunduğu binalarda hasara yol açtı. Rus Büyükelçisini çağırdık. Katliam ve yıkım durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi Dışişleri'nde

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na geldiğini aktardı. Büyükelçi Kelin'in Westminster'da arabasından inerken görüldüğü aktarıldı.

Kiev'de 18 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarında şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu binasının 50 metre yakınına 2 füze isabet ederken, binada büyük hasar meydana gelmişti. - LONDRA