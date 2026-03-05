İngiltere, Katar'a Ek Savaş Uçağı Gönderiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, müttefiklerin korunması amacıyla Katar'a ilave savaş uçağı gönderileceğini açıklarken, "Katar'daki filomuza katılmak üzere ilave dört Typhoon uçağı gönderiyoruz. Bu, Katar'da ve bölge genelinde yürüttüğümüz savunma operasyonlarını güçlendirecek. Anti-dron kabiliyetine sahip Wildcat helikopterleri yarın Kıbrıs'a ulaşıyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İngiltere'nin İran konusundaki tutumunun İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmesine yönelik bir anlaşmadan yana olduğunu ve bu nedenle İngiltere'nin ABD ile İsrail'in ilk saldırılarına katılmama kararı aldığını söyleyen Starmer, "Bu karar bilinçli olarak alındı, ulusal çıkarlarımız doğrultusundaydı ve bu kararın arkasındayım. Ancak İran, Körfez çevresindeki ülkeleri ve daha geniş bölgeyi hedef almaya başlayınca durum değişti. İran, kendisine saldırmayan on ülkeye dron ve füzeler fırlattı" dedi.

Birinci önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının korunması olduğunu ifade eden Starmer, "Bu nedenle, bölgeye ilave askeri kabiliyetlerimizi ABD ve İsrail'in eyleminden çok daha önce çıkarlarımızı savunmak için zaten konuşlandırmıştık" ifadelerini kullandı.

Ocak ve şubat ayları boyunca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Katar'a savunma unsurları taşıdıklarını söyleyen Starmer, "Savaş uçakları, hava savunma füzeleri, gelişmiş radar ve anti-dron sistemleri. Böylece herhangi bir çatışma başlamadan önce yüksek bir hazırlık seviyesine geçtik. Cumartesi günü saldırılar başlayınca, insanlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için bu uçakları derhal havalandırdık" dedi.

İngiltere Başbakanı, "Jetlerimiz, Kıbrıs ve daha geniş bir bölge üzerinde uçtu ve çok sayıda dronu düşürdü. Bunlardan en az biri, İngiliz askeri personelinin bulunduğu bir üsse doğru gidiyordu. Jetlerimiz dün gece de Ürdün, Katar ve diğer ortaklarımızın üzerinde havadaydı" şeklinde konuştu.

"Katar'daki filomuza katılmak üzere ilave dört Typhoon uçağı gönderiyoruz"

İngiltere'nin bölgedeki müttefiklerinden gelen ek yardım taleplerine de cevap verdiğini söyleyen Starmer, "Katar'daki filomuza katılmak üzere ilave dört Typhoon uçağı gönderiyoruz. Bu, Katar'da ve bölge genelinde yürüttüğümüz savunma operasyonlarını güçlendirecek. Anti-dron kabiliyetine sahip Wildcat helikopterleri yarın Kıbrıs'a ulaşıyor. Savunma Bakanı şu an Kıbrıs'ta çalışmalarımızı koordine ediyor ve personelimizle görüşüyor" dedi.

İngiltere'ye ait savaş gemisi HMS Dragon'un da Akdeniz'e konuşlandırılacağının altını çizen Starmer, "Halkımıza ve müttefiklerimize fırlatılan füzelerin etkisiz hale getirilmesine yönelik savunma operasyonları için ABD'nin İngiliz üslerini kullanmasına izin verdik. Bu kalkanı, bölgedeki İngiliz vatandaşları ve müttefiklerimizin üzerinde muhafaza edeceğiz. Onu her gün daha da güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

İngiltere'nin vatandaşlarının riskli bölgelerden tahliyesi konusunda Afganistan'daki tahliyeden kat kat büyük bir tahliye operasyonu da gerçekleştirdiğini de ifade eden Starmer, "Bugün itibarıyla bölgede bulunan 140 binden fazla kişi, sisteme kaydoldu. Bu da ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği kendilerine sağlayabilmemizi sağlıyor" dedi.

"Kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz"

Basın toplantısında İngiltere'nin krize hazırlıksız yakalandığı yönündeki eleştiriye Starmer, "Ocak ve Şubat aylarında bölgeye, özellikle de Kıbrıs ve Katar'a önceden konuşlanmaya başladık. Bu konuşlandırma savaş uçakları, hava savunma füzeleri, gelişmiş radar sistemleri ve anti-dron sistemleri içeriyordu. Bunları sekiz haftalık bir süre boyunca yaptık. Bunu, ABD ve müttefiklerimizle gerçekleştirdik ve oradaki kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'nin saldırılar için İngiliz üslerini kullandığını açıkladı

İngiltere'nin İran'a yönelik operasyonlardaki rolüne ilişkin bir soruya Starmer, "ABD, İran'ın saldırı kapasitesinin ortadan kaldırılmasına yönelik saldırıları gerçekleştirmek için bizim üslerimizi kullanıyor. Mevcut aranjman ve anlayışımız bu şekilde" şeklinde cevap verdi.

"Gerilimin düşmesi gerekiyor"

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya cevabında Starmer, "Gerilimi düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun için bir zaman çizelgesi veremem. Sanırım kimse veremez. Benim görüşüm, gerilimin düşmesi gerektiği. Nihayetinde bazı temel meselelerde, özellikle nükleer kapasite gibi konularda bu iş, müzakereyle çözülecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik olarak ABD ve İngiltere arasındaki "özel ilişkiyi mahvettiği" eleştirilerine ilişkin bir soruya Starmer, "Özel ilişki şu an fiilen işliyor. Üslerimiz kanalıyla yapılan konuşlandırmalar konusunda Amerikalılarla birlikte çalışıyoruz. Bölgede birlikte çalışıyoruz. ABD ve İngiltere, ortak üslerde hem Amerikalıları hem de İngilizleri korumak için birlikte çalışıyor. Ayrıca istihbaratı, 24 saat boyunca her zamanki gibi paylaşıyoruz. Özel ilişki budur" açıklamasını yaptı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı