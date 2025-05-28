İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulması gereken infaz düzenlemesiyle ilgili anlaşmazlık olduğu iddialarına yanıt verdi.

"YARINA KALABİLİR"

Gazetecilerin kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağı sorusuna Güler, "Bitirirsek arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"TEKTİK SIKINTILAR VAR"

Teklif taslağında yer alacağı belirtilen 31 Temmuz 2023 öncesini kapsayan Kovid ile ilgili düzenleme konusunda anlaşmazlık olup olmadığı sorusuna Güler, "Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var. Kovid bir infaz düzenlemesi değil, idari tedbir. İdari tedbirin varlığı olmalı" dedi.

Güler, ısrarlı sorular üzerine daha sonra bilgi vereceğini söyledi.

FETÖ'DEN HÜKÜM GİYENLER YARARLANABİLİR TARTIŞMASI

İnfaz ile ilgili düzenlemenin "örgütlü suçlardan" hüküm giyenleri de kapsaması halinde FETÖ'den cezaevinde olanların da yararlanacağı gerekçesiyle bu düzenlemeye karşı çıkanlar olduğu belirtiliyor. Bir kesim ise eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlemenin herkesi kapsaması gerektiğini savunuyor. Bazı muhalefet partileri de düzenleme içinde KHK hükümlülerinin de olması gerektiğini savunuyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI: 50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

10. Yargı Paketi'ndeki detaylara göre; cezaevlerindeki kapasitenin 410 bini aştığı, yeni infaz düzenlemeleri ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacakları belirtiliyor.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

İnfaz paketinde en çok merak edilen, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin faydalanacağıydı. Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek.

KURUL BELİRLEYECEK

Erken tahliye imkânından yararlanmak için cezaevi gözlem kurullarının olumlu rapor vermesi gerekecek. AK Parti kaynakları "Bir anlamda vatandaşı ve kamuoyunun hassasiyetini de dikkate almak durumundayız. Erken tahliye olacak biri dışarıda suç da işleyebilir. Bunun önüne geçilmesi için cezaevi kurullarına büyük iş düşecek. Psikopat eğilimliyse tahliye edilmeyecek elbette. O sebeple gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. 'Hadi senin üç yılın kaldı, çık' denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler" dedi.

HAMİLE, ÇOCUKLU, YAŞLI VE HASTA MAHKUMLARA ÖZEL İNFAZ HÜKÜMLERİ

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak. Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklar kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

MÜKERRER SUÇLARA DA İNFAZ İNDİRİMİ GELİYOR

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları 'mükerrer' olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. AK Parti kurmayları "Çeşitli suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla problem çıkarabiliyor. Dışarı çıkma umutları olmadığı için psikopata bağlıyorlar. Bu durumdakilerin iyi hâlli olmalarının teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Yeni düzenleme ile bu cezalarının 3/4'ü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek. İnfaz indirimi basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi 'basit suç' olarak tanımlanan suçlara verilen cezaları kapsayacak.