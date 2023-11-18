İnegöl'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk tutuklandı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.