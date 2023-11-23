İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Ankara'da Yatırımlar İçin Temaslarda Bulundu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinde ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımların takibini yapmak, projeler ile ilgili istişarelerde bulunmak için bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri ziyaret etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerine ilişkin, "Bizim gündemimizde hizmet var. İncirliova'mızı geliştirecek, büyütecek, kalkındıracak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, parmakla gösterilecek bir ilçe konumuna getirecek projeler var. Ankara temaslarımızın ana gündem maddesi de hizmet oldu" ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kasım ayı içerisinde ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımların takibini yapmak, projeler ile ilgili istişarelerde bulunmak için Ankara'da bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri ziyaret ederek çok sayıda temasta bulundu. Daha güzel bir İncirliova için ilçenin ihtiyacı olan yatırımları Ankara'nın yoğun gündemleri arasına sokan Başkan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ilgili bakanlıklara bağlı genel müdürler ve kurumların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kaya, Ankara temasları doğrultusunda ilçeye kazandırılması planlanan gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve bireysel antrenman spor salonu gibi pek çok yatırımın yanı sıra vatandaşların artan kentsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli kaynağın oluşturulması, rutin belediye hizmetlerinin daha modern araçlarla yerine getirilmesi ve alternatif yatırımlarla kentin kalkınması gibi pek çok proje için görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Kaya, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.

Ankara temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Bizim gündemimizde hizmet var. İncirliova'mızı geliştirecek, büyütecek, kalkındıracak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, parmakla gösterilecek bir ilçe konumuna getirecek projeler var. Ankara temaslarımızın ana gündem maddesi de hizmet oldu. İlçemize kısa ve uzun vadede kazandırmayı planladığımız hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunmak, sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacı ile Ankara'da birçok görüşme gerçekleştirdik. Söz konusu görüşmeler ile yoğun Ankara gündeminde İncirliova'mızın da hak ettiği yeri almasını sağladık. Gecemizi gündüzümüze katarak ilçemize artı bir değer daha nasıl katabiliriz diye yaptığımız çalışmaların Ankara ayağını da kararlılıkla yürütüyoruz. Ankara temaslarımız boyunca bizden desteğini esirgemeyen milletvekillerimize, bizlere yakın ilgi gösteren bakanlarımıza ve kurum yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de İncirliova'mıza değer katacak hizmetler ile ilgili görüşmelerde bulunmak için Ankara ziyaretlerimizin sayısı artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi. - AYDIN