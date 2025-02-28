İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

Üçüncü kez görüştüğü Dem Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla beklenen çağrısını yapan Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'dan tüm gruplarının silah bırakmasını ve kendisini feshetmesini istedi.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNU SORMUŞ

Gündeme bomba gibi düşen bu mesajın yankıları sürerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı'daki görüşmeye ilişkin yeni detayları paylaştı. T24'ün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Öcalan, Devlet Bahçeli'nin hasta olduğunu duymuş, sağlık durumunu da sordu bizlere, biz de iyiye gittiğini söyledik" dedi.

'UMUT HAKKI' KONUSUNA GİRMEMİŞ

Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebinin olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, "Sayın Öcalan görüşmede, 'beni İmralı'dan çıkarın, artık umut hakkından faydalanayım' gibi asla bu konulara girmedi. Tek talebi kendi örgütüne yaptığı çağrının gerekliliklerinin yerine getirebilmesi için hem devlet nezdinde, hem de kendi örgütüyle yapacağı görüşmenin koşullarının oluşturulması. Bunu fiili olarak bize iletti" ifadelerini kullandı.

"BİR KAYIT ALINDI AMA BİZDE YOK"

Öcalan'ın önünde yer alan mikrofonun sorulması üzerine Hatimoğulları şunları söyledi: "Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi. Öcalan 'yönteme takılmayın' dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok."

"MEKTUBU KENDİ EL YAZISIYLA YAZDI"

Öcalan'ın mektubu kendi el yazısıyla yazdığını ifade eden Hatimoğulları, "Mektubu el yazısıyla kendisi yazdı. İçerik olarak bir müdahalemiz olmadı. Sesli olsaydı Kürt toplumunun duygusuna daha çok hitap ederdi. Görüntü olsaydı pozitif yansırdı. 'Benim bu çağrım iyi anlaşılmalı'diyor. İlk görüşmede, 'Kürt sorunun şiddet ve çatışmadan arındırılarak çözülmesinin yolu onu siyasi ve hukuki boyuta taşımaktır' dedi. Bu mesajla tıpatıp aynıdır" şeklinde konuştu.