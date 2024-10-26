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İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

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İmralı'da DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre, Abdullah Öcalan'ın olası yeni süreç için garantör ülke ve yasal güvence şartının olduğu iddia edildi.

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, İmralı'da amcası PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Abdullah Öcalan'ın iki şart sunduğu, bunların "garantör ülke" ve "yasal güvence" olduğu iddia edildi.

ÖMER ÖCALAN, İMRALI'DA ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme yaşandı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Görüşmenin detayları da belli olmaya başladı. Sözcü TV'de yer alan habere göre görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin tamamını Adalet Bakanlığı yetkilileri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına aldı.

ÖCALAN, İKİ ŞART SUNDU

Görüşmede Bahçeli'nin çağrısı da konuşulurken, PKK elebaşı Öcalan'ın iki şart sunduğu iddia edildi. Abdullah Öcalan'ın ilk şartının "garantör ülke" olduğu öne sürüldü. PKK terör örgütü liderinin ikinci şartının ise "yasal güvence" olduğu ileri sürüldü.

"BU SÜRECİ HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNE GEÇECEK GÜCE SAHİBİM"

Ömer Öcalan geçtiğimiz günlerde görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış
Kaynak: Haberler.com / Politika

Abdullah Öcalan İnsan Hakları Milletvekili Ömer Öcalan Şanlıurfa DEM Parti Politika 3-sayfa İmralı Hukuk Terör PKK

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Yorumlar (15)

Mustafa Engin:

Bu iti konuşturana yazıklar olsun

109
8
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ATAKAN YILDIRIM:

Buna güven olmaz.

60
5
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Mehmet hakan Çelik:

Açlığın olduğu yerde adalet olmaz.Adaletin olmadığı ülkede millet işte böyle boş meselelerle meşgul edilir

55
3
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Dursun Esen:

daha hala bunu konuşturuyorlar ya artık bu ülke bitmiş bir durumda aşın kurtulun daha neyi konusupta medet umar hale geldik yazık bu koca ulkeye

45
5
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Cerkez Ethem:

Devlet ne zamandan beri terörist ve başlarıyla müzakere eder oldu.Seçimden önce bunlar terörist deyip seçimden sonra el sıkışanlara,şehitlerin kemiklerini sızlatanlara yazıklar olsun.

27
4
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ENSON:

Devlet Bahçeli 40 bin şehide İhanet etmiştir Devlet Bahçeli ve Erdoğan TC Devletine İhanet etmiştir.

23
2
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Murat Kara:

arkadaş apo sadece artık bir figür ateş olsa cürumu kadar yer yakar bu adamı artık dikkate almamak gerek

12
3
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Muhammed Yslbs:

Ulan buna da şart koşturdunuz ya yazıklar olsun sizlere

14
0
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Karpuz Çekirdeği:

peki sen pkknın silah bırakacağına nasıl garanti verebilirsin. diyelim ki seni serbest bıraktılar sen de silah bırakma çağrısı yaptın ya bırakmazlarsa ya seni dinlemezlerse ozaman ne olacak

9
1
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Mehmet ŞaFaK:

bunu örgütte kimse iplemez artık, boşuna konusturmayin, Abd bizim ülkede terörün bitmesini isterim hic

2
0
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