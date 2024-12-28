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İmralı'daki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye olacak

İmralı'daki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye olacak
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Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. Görüşmede ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler olacak. Öcalan'dan, PKK/YPG'ye Suriye'nin yeni ordusu ve halkıyla birlikte çalışılması yönünde çağrı gelebileceği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" ifadelerini kullandı.

DEVLET YETKİLİLERİ DE YER ALACAK

Kulislerde konuşulanlara göre, İmralı heyeti yola sabahın ilk saatlerinde çıkacak. Maksimum 3 saat sürecek olan görüşmede devlet yetkilileri de hazır bulunacak. Heyetin Öcalan'a bir hediye götürmesine de izin verilecek.

ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ SURİYE OLACAK

Görüşmede ana gündem maddelerinden birisi Suriye'de yaşanan gelişmeler olacak. Bu konuda önceden detaylı bilgi verilen Öcalan'dan, PKK/ Ypg'ye Suriye'nin yeni ordusu ve halkıyla birlikte çalışılması yönünde bir çağrının gelebileceği ifade edildi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür mesajı gönderebileceği de kulislerde dile getirilenler arasında bulunuyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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