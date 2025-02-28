İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

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İmralı Cezaevi'nde DEM Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede, Abdullah Öcalan'ın önündeki yaka mikrofonu dikkat çekti. Bu da "Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı kendi sesiyle ve görüntüsüyle kayıt altına mı alındı?" sorusunu akıllara getirdi.

Dem Parti heyeti, İmralı'da ziyaret ettiği terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısını okudu. Terör örgütünden toplumla bütünleşme için kongrelerini toplamalarını isteyen Öcalan, Bahçeli'nin açıklamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesine dikkat çekerek "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerine yer verdi.

HEYETTE KİMLER VARDI?

Dem Parti heyetinin İmralı heyeti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşuyordu. Ayrıca, İmralı'daki diğer hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş da görüşmede yer aldı.

İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var

BELİRSİZLİK MESAJIN OKUNMASI İLE SON BULDU

Görüşme öncesinde, Öcalan'ın mesajlarının video kaydıyla mı yoksa yalnızca heyet tarafından yazılı olarak mı kamuoyuna aktarılacağına dair bazı belirsizlikler yaşanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video kaydının mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti. Ancak görüşme sonrasında, yalnızca Öcalan'ın mesajlarının heyet tarafından okunarak duyurulduğu bildirildi.

İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var

MİKROFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta Öcalan'ın önündeki yaka mikrofonu dikkat çekti. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan gazeteci İsmail Saymaz, "Bunun bir görüntüden alınmış olabileceği bir videodan alınmış olabileceği yorumları yapıldı. Benim öğrendiğim kadarıyla aslında gerçekten de bu bir video olabilir. Öcalan'ın bu metni, bildiriyi kendisi okurken çekilmiş görüntüleri olabilir ve bu görüntüden alınmış olabilir" ifadelerine yer verdi. DEM Parti yetkilileri, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGokkut Turizm:

Adam resmen şeytanlaşmış. Bunun peşinden gidenler aklını kullanmıyor anladıkta, gözünüzdemin görmüyor adam şeytan gibi olmuş.

Yorum Beğen11
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