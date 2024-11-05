İmamoğlu ve Uysal'dan Görevden Uzaklaştırmalara Tepki

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, Hakkari ve Esenyurt belediyelerinden sonra dün de Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Halfeti Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasıyla ilgili TBB'de toplantı yapıldığını belirtti.

"Milletin iradesinin tamamen karşısında bir uygulamayı bize dayatan bir sürecin içerisindeyiz." diyen Ekrem İmamoğlu, TBB toplantısında, bu işin temelden çözüm yerinin TBMM olacağının kanaatine varıldığını, konuyla ilgili siyasi partileri de ziyaret ederek bir inisiyatif oluşturulduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta şu an seçilmiş meclis üyelerinin belediyeye giremediğini belirterek, "Halbuki olası bir görev boşalmasında belediye meclisi kendi içinden başkan vekili ya da başkanı seçer, yoluna devam eder." diye konuştu.

Bu işin yasal zeminde çözülmesiyle ilgili TBB olarak çalışma yapacaklarını ve bunu paylaşacaklarını ifade eden İmamoğlu, bu uygulamanın ülke gündeminden kalkması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Türkiye'nin operasyonlar içerisinde olduğunu, siyasetin dizayn edildiği bir sürecin yaşandığını savundu.

Demokrat Parti olarak her zaman ölçülerinin demokrasiden ve hukuktan yana olduğunu vurgulayan Uysal, bugünkü uygulamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini kaydetti.

Gültekin Uysal, belediyelerle ilgili uygulamaların hukuki değil, siyasi olduğunu değerlendirerek, "Bunun daha başlangıç olduğu kanaatindeyim. Demokratik alanı tamamen kapatarak, müsaade ettikleri kadar demokrasiye razı olmamızı bekliyorlar." şeklinde konuştu.