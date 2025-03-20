İmamoğlu tutuklanırsa kayyum kim olacak? İşte kulislerdeki isim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası " İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna cevap aranırken, Sözcü'den Saygı Öztürk çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yazısında kayyum seçeneğinin masada olduğunun altını çizen Öztürk, İmamoğlu'nun yerine atanabilecek kişi için de bir ismi işaret etti.

"AÇIĞA ALINAN BAŞKANIN YERİNE KAYYUM ATANIYOR"

İmamoğlu'nun gözaltına alınış gerekçelerinden biri olan 'Kent Uzlaşısı'na dikkat çeken Öztürk "İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması ancak 'terör bağlantısı' iddiası üzerine yapılabilir. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Belediye Kanununda değişiklik yapıldı, buna göre terörle iltisaklı olduğu belirlenen ya da bu yönde soruşturma kapsamında açığa alınan başkanın yerine, kayyum atanıyor" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN DAVUT GÜL'Ü İŞARET ETTİ

"İmamoğlu'nun yerine kim kayyum olarak atanır?" sorusu ile ilgili Öztürk, "Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor" diyerek isim vermeden İstanbul Valisi Davut Gül'ü işaret etti.

İmamoğlu'nun tutuklanması halinde aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan Öztürk, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi; "Belediye başkanının terör/terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılması/tutuklanması veya kamu hizmetlerinden yasaklanması hallerinde Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye başkanı veya belediye başkan vekili görevlendirilir."