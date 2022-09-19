İmamoğlu, tarihi surları "Neydi / Ne Oldu" diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini "Neydi / Ne Oldu" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımı kısa sürede 40 bin beğeni aldı.
Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak İstanbul'un Tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı.
İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;
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