İmamoğlu, tarihi surları "Neydi / Ne Oldu" diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini "Neydi / Ne Oldu" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımı kısa sürede 40 bin beğeni aldı.