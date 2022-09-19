Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmamoğlu, tarihi surları "Neydi / Ne Oldu" diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı

Politika Haberleri

İmamoğlu, tarihi surları 'Neydi / Ne Oldu' diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini "Neydi / Ne Oldu" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımı kısa sürede 40 bin beğeni aldı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak İstanbul'un Tarihi Kara Surları'nın eski ve yeni halini paylaştı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu, tarihi surları 'Neydi / Ne Oldu' diye paylaştı, kısa sürede 40 bin beğeni aldı

Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title