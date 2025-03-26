Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocabıyık, ihraç süreci sonrası Erdoğan'la Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "AK Partili olmayı utanç çizgisine getirenler utansın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi. Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İHRAÇ KARARI VERENLER O GÜN İLKOKULDAYDI"

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!"

İmamoğlu soruşturmasına tepki gösteren AK Partili isim ihraç edildi

NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

Bu çıkışıyla gündem olan Kocabıyık, 22 Mart'ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "tedbirli kesin ihraç" talebiyle sevk edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıAli :

Kendisinden olanı da sesini yükseltti diye ihraç ediyor. Vay be! Boyun eğmezsen ya ihraç ya da hapis. Sadece bir yüzüğü olan bir insanın manidar hikayesi...

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelami:

Akp dede şerefli birileri varmış demekki

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Olmaz efendinize biat edeceksiniz o bir dünya lideri ama geriden lider. avaneleri ses çıkaramıyor sen çıkardın tebrik ederim seni.

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

SAĞLA SAMANI KARIŞTIRMAYIN SAYIN VEKİL RTE ŞİİR OKUDU LAİKLİK BAHENE EDİLEREK HAPİS EDİLİP SİYASİ YASAK VE PARTİ KAPATMA İLE UĞRAŞDI AMA FETÖCÜLER BÖLÜCÜLER ESKİ ANAPLILAR YENİDEN REFAHCILAR BABACANIN HOCASI MİLLET İN ERDOĞAN A OLAN GÜVENİNİ YANLIŞ ANLADILAR KETAMET KENDİLERİNDE GÖRDÜLER İMANOĞLU İSE KENT UZLAŞISI VE İHALE VS İLE TUTUKLANDI MİLLET İ ENAYİ YERİNE KOYMAYIN

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Seni ihraç edenler ilkokuldaysa bölmüş sen hırsızı savunuyorsun şeytanla hareket edenin bizim yanımızda işi yok demiş adamlar

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınedo cos:

Adamın dibiymiş demek ki imam oğluna yapılan yolsuzluk terör suçlaması yalanmış ben de şimdiye kadar biraz inanıyordum İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını ama artık hiç inanmıyorum adam haksız doğru uğradı İmamoğlu boşuna yatıyor büyük haksızlığa uğramıştır Allah bunun bunu hesabını soracak

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

helal olsun sn vekilim

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışaban aydın:

Sahtekar' a Yalancıya, Yolsuz chp ye karşı " Biz bunlar için mi mücadele ettik?" diye davanı satarsan ihraç az bile ne bekliyorsun.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yav dayı sen vekil seçilirken ne haltlar yedin az da ondan bahset. kimse kendi kusurunu görmüyor

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp demokrasisi yahu bunlar vekim falan degil komutan emrindeki askerler gibi ne denirse yapiyorlar asamin kendi cevresinde hicmi hic ceknndigi utandigi yok

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title