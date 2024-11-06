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İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden randevu talebini reddeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Israrla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'kayyum' gündemiyle istediği randevu talebini geri çeviren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye isim vermeden seslenerek, "Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok"dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş dünyası, markalar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu "Brand Week Istanbul 2024"açılışında açıklamalarda bulundu.

"VESAYETÇİ TUTUMLARA SESİMİ YÜKSELTMEYİ ÖNEMSİYORUM"

Konuşmasında kayyum atamalarına değinen İmamoğlu "Tarihin bu zor dönemecinde, ülkemizde yanlış giden işleri düzeltmek, kentlerimizi ve doğamızı korumak, demokrasimize sahip çıkmak her zamankinden daha da önemli. O nedenle ben kendimi bu konularda sorumlu kabul ediyorum. Başta haksız ve hukuksuz kayyum atamaları olmak üzere ülkemizde uygulanan demokrasi karşıtı vesayetçi tutumlara sesimi yükseltmeyi önemsiyorum" diye konuştu.

"BİR ÜLKEDE DEMOKRASİ İKTİDARLARIN KEYFİLİĞİNE BIRAKILAMAZ"

İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir ülkede demokrasi iktidarların keyfiliğine bırakılamaz. Bir ülkede demokrasi iktidarların keyfiliğini asla bırakılamaz. Bu ülke 200 yıldır demokrasi mücadelesi veriyor. 101 yıldır muhteşem bir cumhuriyet hikayesi var, Zorluklarıyla, hatalarıyla, eksikleriyle… İşte tam da bu pencereden baktığımızda bir belediye görevden alınacaksa bu muhakkak bağımsız yargı tarafından verilmiş bir karara bağlı olmalı."

"ISRARLA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İsim vermeden randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen İmamoğlu, "Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeye devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok. Çünkü biliyorum ki iktidarların hukuk ve demokrasi dışı arayışlarının cezasını millet ve ekonomi hem de uzun yıllar boyunca çeker. 'Milletin değil, benim dediğim olur' anlayışıyla hareket eden iktidarlar, güçlü bir demokratik tepki görmezse, kendilerinde her hakkı bulurlar. Bugün Türkiye'de yaşanan budur. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Geleceğe dair tariflediğimiz bütün çağdaş teknik, bilimsel unsurlar kadük kalır aksi takdirde." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla randevu talep eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Bahçeli, "Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP'yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyusuf guclu:

Randevu vermemesi isabet olmuş. İstanbul belediye başkanı,İstanbul'a adapte olsun. İstanbul'un sorunları ile ilgilensin. Parti başkanın gitsin randevuya.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Hangı sıfatla gideceksin senın ısın cop toplamak

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Devlet Beyimiz bu yakışıklıyı kör jiletle traş etti façası bozuldu .. ))

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Belediye başkanlığı hariç her türlü işle meşgul

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Genel başkanını ezip, boyundan büyük işlerle uğraşıyor

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Haber Yorumlarırecep kaya:

ABİ ISRARLA OTUR EVİNDE GİT TATİLİNİ YAP BİZ PARASINI ÖDERİZ BİZ SANA REİS DERİZ AMA NELOR ÇOK KIMILDAMA ETRAFI TOPLUYAMIYOZ SONRA

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