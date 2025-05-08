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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı
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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun X hesabından yapılan 24 Nisan'da yapılan paylaşımın suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceğini belirtti ve hesabın tedbiren erişime kapatılmasına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İmamoğlu'nun X hesabına gece yarısı yapılan erişim engeline dair açıklama yaptı.

24 NİSAN PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erişim engeli kararının ardından X'e yönelik tepkiler yükselirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İmamoğlu'nun hesabının neden erişime engellendiğine yönelik açıklama yaptı. DMM açıklamasında, "Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21… linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

BTK TALEP ETTİ, X UYGULADI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.

"2 HAFTA İTİRAZ SÜRESİ VAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir."

İŞTE 24 NİSAN'DA YAPILAN O PAYLAŞIM

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı şöyleydi:

"Aziz milletim; Ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok.

Bu bedeli; emekli, işçi, dar gelirli, işsiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ödüyoruz. Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum; Usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dâhil birçok insanının pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlar vs. ile siz neye hizmet ediyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, 'Hapisten çıkamazsınız' diyerek tehdit etmeyi yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz? Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız.

Yeter artık! Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulleri? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz? Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adamın doğum belgesini de iptal edin, kökten kurtulun. Korkunun ecele faydası yok, devran ya dönecek ya dönecek...

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Haber YorumlarıCHP Savar:

güzel olmuş hukuksuz yasaları çiğneyerek yürüyüşe çağırıyordu

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Haber YorumlarıSefs:

HELAL BE İMAMOĞLU NE KORKU SALMİSSİN Kİ BUNLARA...

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Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıcetins1971:

başaramıyacaksınız….. hersey çok güzel olacak

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

AMERIKA ERDOGAN ICIN HERSEYI YAPIYOR ACIKTAN DESTEK VERIYOR..CUNKU HER ISTEDIKLERINI ERDOGANA YAPTIRIYORLAR ..AMA NAFILE GONDERECEGIZ..NE YAPARASANIZ YAPIN ...CUNKU SIKINTIYI BIZ CEKIYORUZ KIMSE DEIL

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Haber Yorumlarımutluw can:

cumhuriyet başsavcısıligi issiz galiba

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