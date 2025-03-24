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İmamoğlu'nun tutuklanmasına Soylu'dan dikkat çeken yorum

İmamoğlu'nun tutuklanmasına Soylu'dan dikkat çeken yorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, terör suçlamasından tutuklanmadı. Türkiye'nin gündemine oturan tutuklamaya AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan tutuklu şüphelileri taşıyan araçlar, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişi yaptı.

İMAMOĞLU 5 SUÇTAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

SOYLU: CHP İÇERİSİNDEKİ TAHT KAVGASI

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama da TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıhakan yavuz yıldırım:

aynen öyle sayın soylu, adamı ilk satanlar özel ve rantcılarıdır..Çünkü EKO partinin başkanınıda baskındı idari işlerinide bu yüden özel ipi çekti..CHP koltuguna gelen kişiler kendılerının vagecılmez bır unsur oldugunu varsayarlar işlerine karıstırmazlar muhalefet onlar ıcın olmazsa olmazdır devlet yönetmekten korkarlar..gördülerki BASİRETSİZ EKO zaten belediyeyi yönetmekten aciz bide başlarına gecip 100 yıl siyasetten kaybolmayalım dedıler ve önce çanak tuttular yolsuzluklara sonrada ihbar etti

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

şunu yüksek sesle kimse söylemiyor ki! ekoyu chpliler sattı. akp kaç senedir bir sürü denetleme yaptı bi cacık bulamadılar içerden satılan deliller eko nun ait olduğu yere atılmasına neden oldu. chp her zamanki gibi doğru yere bakmıyor. ama mesele eko değil. zamanında meseleni 2 ağaç olmadığı gibi.

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Haber YorumlarıEr San:

Ya bırakın bu işleri biraz onurlu, namuslu olun, tüm Türkiyede kumpas operasyonu başladı tüm CHP liler içeri alındı nerdeyse hala kurgu peşindesiniz

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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

bırak bu işleri Soylu bu ülkede sana hiçbir şey olmadı hala burada konuşabiliyorsun ne yapsanız da ilk seçimde gideceksiniz

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Haber YorumlarıMustafa Zorlu:

Böyle boş adamların beyanları yok hükmündedir

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Çok büyük götürmüş. Ama ben hep bu verileri izinsiz şekilde kaydetmesi olayına takılıyorum. Burda da bir amaç var kötü niyetli. Bakalım ne çıkacak İstanbul un milletin verilerini neden izinsiz kaydedersin amacın nedir kime verecektin ne amaçla kullanacaktın.

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Yahu bu CHP ne ayak, bir partide herkes mi hırsız olur. Anlamış değilim.

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Haber YorumlarıSebati Can:

Duy da inanma!

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Biz bilirik kitlirsiniz

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Haber YorumlarıUyanık:

tabi canım, kesin öyledir….!!!

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