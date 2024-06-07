İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı 515 oyla kazanırken AK Partili rakibi olan Trabzon Büyükşehir Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy alabilmişti. İmamoğlu'nun ezici üstünlükle kazandığı bu zafer AK Parti içerisinde tartışmalara neden oldu.

ERDOĞAN'DAN YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI YILMAZ'A AZAR

AK Parti'nin 20 yıldır elinde bulundurduğu Türkiye Belediyeler Birliği seçimini kaybetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekti. Erdoğan'ın delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a "Arkadaşlar yenilgiyi baştan kabul etmişler" dediği öğrenildi. Yılmaz'ın da Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında "Bana biraz süre tanıyın, gerekeni yapacağım" diyerek sorumlulardan hesabını soracağının sinyalini verdi.

"31 MART'TA BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Konuyla alakalı AK Partili yetkililerden ve Yılmaz'dan henüz bir resmi açıklama gelmedi. Fakat Yılmaz bugün Malatya'da bir araya geldiği partililere, "31 Mart'ta beklediğimizi alamadık. Seçim bitti. Şimdi gelecekteki çalışmalarımıza katkısı olacak şey, kucaklaşmak, Cumhurbaşkanımızın kurduğu, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi haline gelmiş olan AK Parti davasının bayrağını taşımak" ifadeleriyle seslendi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ

Büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları TTB'de doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB'nin delege sayısı 868'e ulaşıyor. TBB'nin Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ikinci Başkan Vekili olma hakkı kazandı.