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İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı 515 oyla kazandı. AK Partili rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy alabildi. AK Partili delegelerin sandığa gitmemesinden kaynaklandığı ifade edilen bu sonuç, parti içerisinde tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan duruma tepki gösterdiği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı azarladığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı 515 oyla kazanırken AK Partili rakibi olan Trabzon Büyükşehir Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy alabilmişti. İmamoğlu'nun ezici üstünlükle kazandığı bu zafer AK Parti içerisinde tartışmalara neden oldu.

ERDOĞAN'DAN YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI YILMAZ'A AZAR

AK Parti'nin 20 yıldır elinde bulundurduğu Türkiye Belediyeler Birliği seçimini kaybetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekti. Erdoğan'ın delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a "Arkadaşlar yenilgiyi baştan kabul etmişler" dediği öğrenildi. Yılmaz'ın da Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında "Bana biraz süre tanıyın, gerekeni yapacağım" diyerek sorumlulardan hesabını soracağının sinyalini verdi.

"31 MART'TA BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Konuyla alakalı AK Partili yetkililerden ve Yılmaz'dan henüz bir resmi açıklama gelmedi. Fakat Yılmaz bugün Malatya'da bir araya geldiği partililere, "31 Mart'ta beklediğimizi alamadık. Seçim bitti. Şimdi gelecekteki çalışmalarımıza katkısı olacak şey, kucaklaşmak, Cumhurbaşkanımızın kurduğu, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi haline gelmiş olan AK Parti davasının bayrağını taşımak" ifadeleriyle seslendi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ

Büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları TTB'de doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB'nin delege sayısı 868'e ulaşıyor. TBB'nin Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ikinci Başkan Vekili olma hakkı kazandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Ziya Yılmaz Ahmet Metin Genç Ekrem İmamoğlu AK Parti İmamoğlu Trabzon Türkiye 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (26)

Sezgin Efe:

bunlar iyi günleriniz yerken iyi kaybedince neyseeee

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Enson Reis Rte:

Biz size benzemetiz .bekleroz sabir ederiz.bajariz gorevkerini yapiyorlarmi.kimseye horsiz cart curt iftirasi atnaya gerek yok.chp simdi yerelde ..gostersin kendini halka nasil.hizmet ettigini..bu kafayla giderlerse.taz bunu bir yere.erdogan bir sefer daha cumhurbasjani olsun diye yalcarirsin sonra))

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Nuri Aga:

Gerekeni yapakmış. Ne yapacak belediye başkanını görevden mi alacak acaba..

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Salim:

DAHA ÇOKKKKKKKK KRİZE GİRİCEKSİNİZ BUNLAR BAŞLANGIÇ .

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Ahmet AKGÜL:

chp nin seçmene kızdığı hatayı kendisi yapıyor :)) güven çok azaldı sana reis üzgünüz. ülke ne hale geldi.

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Can null:

Ya bırak ne reisi coşkun resmen

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Alirıza Tunç:

sonunuz gelmiştir biraz sabır yeter söz milletin

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Tuncay Çolakoglu:

e bir zamanlar atı alan üsküdarı geçtim cicim .şimdi olmaz neden miş bicim

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Abdullah KARAMAN:

AKP'nin tarihin sayfalarında yerini alma zamanı gelmiştir. Aynen shp, dyp, anap, milli selamet gibi.

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Mustafa Dursun:

CHP ninde miladı doldu artık yeğenim

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