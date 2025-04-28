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İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade

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İBB soruşturmasında, İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüphelilerle görüşmesinden önce, korumaların kameraları kapattığı görüntüler dosyaya girdi. Kamerayı kapatan Çağlar Türkmen ifadesinde önce "Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilim" derken, ifadesinin devamında ise "Rutin olarak yapılan bir işlem, bana kimse talimat vermedi, ben kendim kameraları bantladım" dedi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan görevlisi Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. Beşiktaş'ta bulunan 5 yıldızlı otelin güvenlik kamerasını kapattığı görüntülerle gündeme gelen gözaltındaki güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, emniyet sorgusunda 63 sayfa ifade verdi.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRMİŞTİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında , Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerekalanı gören kameraları kapattığı görüntüler dosyaya girdi.

İLK BAŞTA REDDETTİ

Çağlar Türkmen emniyette verdiği ifadesinde, "Kamera görüntülerinde yer alan 2 erkek şahsı tanımıyorum. Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilim. Bant çekildikten sonra kamera açısından kimlerin geçtiği hakkında bilgi sahibi değilim. Kamera görüntülerini kapatan ben olmadığım için ne amaçla ve kimin talimatıyla kapatıldığını bilmiyorum. Kamera görüntülerini kapatan şahıslar arasında yer almadığım için bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan koruma ifadesinde nedenini anlattı

"JAMMERLAR RUTİN OLARAK ÖNLEM İÇİN YAPILIR"

Dosyaya giren görüntülerde otelin önüne gelen araçtan inen ve valizle yukarıya çıkan kişinin kim olduğu sorulması üzerine Türkmen, "Araç İBB bünyesinde kullanılan bir araçtır fakat sahibinin kim olduğunu konusunda emin değilim çünkü araç belediyeye de ait olabilir veya kiralanmış da olabilir. Aracı kimlerin kullandığını bilmiyorum. Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır, bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bir bilgim yoktur" dedi.

KENDİSİYLE ÇELİŞTİ: BANT ÇEKEN KİŞİ BENİM

Türkmen, "Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu'nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, siyah ceketli, elinde valiz olan kişinin kim olduğu ve valizin içinde ne olduğu sorulması üzerine Türkmen, "Görüntülerdeki şahıs 34 EEC 632 plakalı aracın şoförüdür. Fakat kendisinin ismini ve açık kimlik bilgilerini bilmem, İBB bünyesinde şoförlük yapar. Kendisinin taşımış olduğu valiz içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Fakat neden getirildiğini bilmiyorum. Bizim jammer götürdüğümüz yerlere neden götürüldüğü konusunda bilgi sahibi değildik çünkü bize sadece ekip şeflerimiz tarafından talimat verilirdi, biz de götürürdük" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun hangi katlara çıktığı ve görüştüğü grupta kimlerin olduğu sorulduğunda ise Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun hangi kat ya da katlara çıktığını bilmiyorum. Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimlerin bulunduğunu bilmiyorum, ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu'nun neden buraya geldiğini bilmiyorum. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı. Daha önce de bahsettiğim gibi kamera görüntülerinin bantlanması olayı ekipçe alınan bir karar nedeniyle yapılan rutin bir işlemdir. Valiz içerisindeki şey jammer cihazıdır, bunun haricinde valiz içerisinde başka bir şey yoktur. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumları2z44q2r5jr:

Arkadaş bir belediye başkanı.Görevi hizmet olan bir adam otel odalarında ne tür bir gizli iş yapar.

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

Madem o bavullarda Jammer vardı neden o gün hiçbir otel müşterisinin cep telefonu kapanmadı ve bağlantı problemi yaşamadı.Hatta bavullar taşınırken bilakis arkada cep telefonu ile görüşme yapıyordu.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıSerkan:

Sanırsın ABD Başkanı, başka hangi belediye başkanları jemır ile gezip kamera bantlıyor acaba!!! ??

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSerkan Diler:

at yalanı ????

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

CHP koruması: batı ajanı batı projesi Saros’un çocuğu bay İmamoğluous için kendisini ateşe atan sözde koruma

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

bak bak hele. Kim den neyi gizliyonuz hirsizlar

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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Bunları savunanlarda hırsız. Hırsızı savunmak ne zaman legal oldu?

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ekreme oy verenler Q testi yapılsa kargalarınkinden daha düşük çıkar

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

jammer ekrem

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Haber Yorumlarıhatice halil:

görmedim, duymadım, bilmiyorum. İstanbul nimet nimet. birde ülkeyi teslim ettiğimizi düşünün

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