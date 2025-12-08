Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılım nedeniyle duruşma, Çağlayan Adliyesi yerine Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan büyük salonda yapıldı.

SALONA ALKIŞLARLA GİRİŞ, BAŞKANDAN SERT UYARI

İmamoğlu, saat 11.26'da duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirildi. Kalabalığın tepkisi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle izleyicilere sert bir uyarıda bulundu.

"BU DAVA SİYASİDİR, RAKİBİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÇABASIDIR"

Hakimin diploma raporuna ilişkin görüşünü sorması üzerine İmamoğlu siyasi nitelikte bir değerlendirme yaptı:

Davayı "cumhurbaşkanı adaylığı açıkladığı anda siyasi bir davaya dönüştürüldüğünü" savundu.

Bunun rakibini devre dışı bırakma girişimi olduğunu söyledi.

"Zalimliğe karşı mücadele ettiğini" belirterek hiçbir gücün kendisini yıldıramayacağını ifade etti.

"UMARIM SİZİN BAŞINIZA GELMEZ"

İmamoğlu, bugüne kadar hakkında açılan davalarda 12 kez heyet değiştiğini hatırlatarak bu durumun hem kendisini hem hâkimi zor durumda bıraktığını söyledi. Hakime dönerek "Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez" dedi.

"BELGELERİMİN GERÇEK OLDUĞUNU KANITLARSAK..."

İmamoğlu, diplomasının sahte olmadığını vurgulayarak hakime şu soruyu yöneltti: "Belgelerimin tümünün gerçek olduğunu ortaya koyarsak, bağımsız bir karar verebilecek misiniz?"

"HAKİM-SAVCI DEĞİŞTİREREK ADALET SAĞLANAMAZ"

Davayı bir "kumpas" olarak nitelendiren İmamoğlu; iplomasının "tertemiz" olduğunu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, 19 yaşındaki haliyle yargılanmayı reddettiğini ve sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

"O DÖNEM MADDİ DURUMUNUZ KÖTÜ MÜYDÜ?"

İmamoğlu, dosya hakkında konuşmaya devam ederken "Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben…" sözlerini kullanınca mahkeme başkanı araya girerek dikkat çeken bir soru yöneltti: "19 yaşındaki Ekrem'le ilgili bir şey soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?"

"BUNU MERAK ETTİNİZ HAKİM BEY?"

Bu soruya şaşıran İmamoğlu, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Önyargı oluşmasın ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soru sormadan önce iyi düşünmeniz" diye karşılık verdi.