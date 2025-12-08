Haberler

Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki üçüncü duruşma bugün Silivri'de başladı. İmamoğlu, dosya hakkında konuşmaya devam ederken "Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben…" sözlerini kullanınca mahkeme başkanı araya girip "Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?" diye sordu. İmamoğlu, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız" dedi.

  • Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle üçüncü kez yargılanıyor.
  • Duruşma, yoğun katılım nedeniyle Çağlayan Adliyesi yerine Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan büyük salonda yapıldı.
  • Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun 19 yaşındayken İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumuyla ilgili yazdığı yazıyı sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Yoğun katılım nedeniyle duruşma, Çağlayan Adliyesi yerine Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan büyük salonda yapıldı.

SALONA ALKIŞLARLA GİRİŞ, BAŞKANDAN SERT UYARI

İmamoğlu, saat 11.26'da duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirildi. Kalabalığın tepkisi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle izleyicilere sert bir uyarıda bulundu.

"BU DAVA SİYASİDİR, RAKİBİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÇABASIDIR"

Hakimin diploma raporuna ilişkin görüşünü sorması üzerine İmamoğlu siyasi nitelikte bir değerlendirme yaptı:

  • Davayı "cumhurbaşkanı adaylığı açıkladığı anda siyasi bir davaya dönüştürüldüğünü" savundu.
  • Bunun rakibini devre dışı bırakma girişimi olduğunu söyledi.
  • "Zalimliğe karşı mücadele ettiğini" belirterek hiçbir gücün kendisini yıldıramayacağını ifade etti.

"UMARIM SİZİN BAŞINIZA GELMEZ"

İmamoğlu, bugüne kadar hakkında açılan davalarda 12 kez heyet değiştiğini hatırlatarak bu durumun hem kendisini hem hâkimi zor durumda bıraktığını söyledi. Hakime dönerek "Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez" dedi.

"BELGELERİMİN GERÇEK OLDUĞUNU KANITLARSAK..."

İmamoğlu, diplomasının sahte olmadığını vurgulayarak hakime şu soruyu yöneltti: "Belgelerimin tümünün gerçek olduğunu ortaya koyarsak, bağımsız bir karar verebilecek misiniz?"

"HAKİM-SAVCI DEĞİŞTİREREK ADALET SAĞLANAMAZ"

Davayı bir "kumpas" olarak nitelendiren İmamoğlu; iplomasının "tertemiz" olduğunu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, 19 yaşındaki haliyle yargılanmayı reddettiğini ve sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

"O DÖNEM MADDİ DURUMUNUZ KÖTÜ MÜYDÜ?"

İmamoğlu, dosya hakkında konuşmaya devam ederken "Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben…" sözlerini kullanınca mahkeme başkanı araya girerek dikkat çeken bir soru yöneltti: "19 yaşındaki Ekrem'le ilgili bir şey soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?"

"BUNU MERAK ETTİNİZ HAKİM BEY?"

Bu soruya şaşıran İmamoğlu, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Önyargı oluşmasın ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soru sormadan önce iyi düşünmeniz" diye karşılık verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Az kaldı.. çark tersine döner elbet

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme258
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Alamanyadan ötme dümbelek

yanıt115
yanıt73
Haber Yorumlarızeki atalay:

Atamız Fatihin mezarını tekmeleyen birini mi savunuyorsun

yanıt44
yanıt17
Haber Yorumlarıİzmarit:

Çalanların arkasında durmak mertlikse siz mertliği yanlış öğrenmişsiniz :)

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Fetö iti yine sıçmış ortaya ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Tam bir komedi yargılaması!

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Kara:

niye dünyaları cebe indirmiş olmaları ve sonrasından birbirilerine düşüp ayyuka çıkmaları komik mi???

yanıt115
yanıt57
Haber Yorumlarımuhterem hayati:

G.t korkusu başka bir şeye benzemez yayınla admin

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.