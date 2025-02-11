İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçime girmeyeceğini doğruladı.

3'LÜ ZİRVENİN DETAYLARINI ANLATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Özel, "Adayı geç açıklamanın zorluklarını yaşadık. Özeleştirimiz de yaptık. Erken seçim için erken aday belirlenir. Ön seçimi yapacağız, tüm üyelerimize soracağız. Belli bir süredir ön seçim için toplantılar yaptık. Demokrasi devrimi yapacağız. Kazanacak güçteki adayları örgütümüze soracağız. Meclis grubu adayların kim olacağını seçecek. Normal günlerin 20 katı üye kaydı yapıyoruz. Üçlü fotoğraf, Çağlayan'daki umutları güçlendirdi. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapılacağı, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı. Ön seçime Mansur Yavaş girmeyecek. Yavaş, 'Hepsi bizim partilimiz, üyemiz. Onların vereceği karara hepimiz saygılıyız' dedi. Ortak akılla yönetilmesi konusunda hemfikiriz. İçimizi karıştıranlara karşı dimdik duracağız. Partimizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalayacaklar" ifadelerini kullandı.

AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLER

23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle cumhurbaşkanı adaylarını ilan edeceklerini ifade eden Özel, "Aldığımız karar gereğinde cumhurbaşkanı adayımızı23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Özel'in bu sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı. Yapılacak ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağına kesin gözle bakılıyor.

VERGİLERE SERT TEPKİ

Özel alkoller üzerinden alınan vergilere de sert tepki gösterdi: "Eğri oturup doğru konuşalım. 70'lik rakı 361 lira, ÖTV ve KDV'siyle 960 lira. Devlet 100 liralık içkinin 62 lirasını vergi olarak alıyor. Yüzde 62'sini vergi olarak alıyor. Bu vergi ideolojik vergidir. Bu vergi yaşam şekli tercihi vergisidir. Yaşam şekli tercihi vergisidir. Meseleye ideolojik yaklaştıkları için hırsla vergi alıyorlar. Kimden vergi alıyorlar? Ölülerden vergi alıyorlar. Pişman ailelerinden vergi alıyorlar. Ve böyle olunca insanlar kaçak alkole yöneliyor ve kimi kör oluyor, kimi sakat kalıyor, kimi de hayatını kaybediyor."

BELEDİYELERE OPERASYON

Özgür Özel, İstanbul'da CHP'li belediyelere operasyon düzenlenmesini ve 9 belediye mensubunun bu sabah gözaltına alınmasına da değindi: "Aday olurken temiz belgesi verdikleri, 10 aydır herhangi bir suç işlemeyen, bizden aday olmak istiyor, belediye meclis üyesi. 'Git devletten temiz belgesi al' diyoruz. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Ne demek kent uzlaşısı? İstanbul İttifakı demek. Biz dedik ki: 'Bir otoritere karşı tek başımıza kazanamayız. Gelin Türkiye'nin sosyal demokratları, muhafazakâr demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları birlikte olalım.' Burada İstanbul'un iradesine kafa tutuyor. 'Siz bütün demokratlar birleşip benim gibi bir otokratı yenerseniz seçtiklerinize çektiririm' diyor. Cürmün kadar yer yakarsın, cürmün kadar."