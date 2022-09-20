İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, son dönemde muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sık sık adı geçen Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak" diye konuştu.

Elazığ'da 2020 depreminde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasar görmüştü. İBB lisenin yeniden yapımını üstlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da İBB'nin yaptırdığı Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı'nın bugün temel atma törenine katıldı.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak' görmek istediğini vurgulayan mesajlar geldi. Burada son dönemde muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sık sık adı geçenKılıçdaroğlu'na da hitap eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sizin önderliğinizde çok büyük bir mücadele yürüyor şu anda. Altılı masa ve oradan doğacak olan yeni iktidar günleri. Yaşadıklarımı ve bugün hissettiklerimi iletirken aslında gençler de başıyla beni onaylıyordur. Onların kalbindeki duyguyu anlatmaya gayret ediyorum.

"SİZE O KADAR ÇOK GELECEĞİM Kİ UTANDIRACAĞIM"

Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. Beş yıl boyunca büyükşehir belediye başkanını makamımda görmediğim için 'Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım, size gelmeyeceğim' demedim. 'Bak size ne kadar çok geleceğim, o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım' dedim.

"GENEL BAŞKANIM BİR KEZ DAHA GELİP BU OKULU AÇACAĞIZ"

Biz titizlikle yolumuza devam edeceğiz. Genel başkanım bir kez daha gelip bu okulu açacağız. Sizlerle beraber geldiğimizde eminim ki siz bütün muhalefeti davet edersiniz buraya, öyle tahmin ediyorum."