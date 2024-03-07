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İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Bursu Köksal'a sert sözlerle karşılık verdi. İmamoğlu, Köksal'ı işaret ederek, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a yanıt verdi.

"KENDİNE BAŞKA PARTİ BULACAK"

Seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Köksal'ı işaret ederek "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok" dedi.

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Burada konuşan Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar" demişti.

ÖZEL, DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" diyerek durumu kurtarmaya çalışmıştı.

KÖKSAL GERİ ADIM ATMADI

Öte yandan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefonda konuştuğunu duyurmuştu. Yarkadaş, "Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştu. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

"AFYONKARAHİSAR'I DEM'LİLERLE VE HÜDA PAR'LILARLA YÖNETMEYECEĞİM"

Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, "AKP, 'Mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak' diyor. Ben 'Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim' diyorum, 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek' diyorlar, 'Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım' diyorum. 'Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor' diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDA PAR'lılarla yönetmeyeceğim" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Umut Yağcı:

İşte sana oy vermememizin nedenlerinden bir taneside bu imamoğli

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Bilir Kişi:

Bu baya genel başkanlığa oynuyor artık ya :) Sana mı kaldı ekrem? :) O partinin bir genel başkanı yok mu? Gerçi kağıt üstünde var da yok işte :) bay kemalden sonra daha kötüsü gelecek denmişti, haklıymış rahmetli.. Bırak partinin yetkili organları işini yapsın :)

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Nikolaus D.:

Bunu yapan dem partili bir başkan adayı olsa ve kapıları CHP’e yada MHP’e hariç tüm partilere ve partililere açık deseydi görürdük şu anda yaygarayı resmen dem parti ve seçmenlerine öcü muamelesi yapılıyor. Madem öyle neden izin veriyorsunuz parti kurmalarına diye sormaz lar mı adama ?

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