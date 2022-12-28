İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler! Enflasyon göndermesi bomba

İBB hakkında başlatılan terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi. Kendilerine yönelik saldırıların belirli bir takvim ve disiplin içinde yürüdüğünü ifade eden İmamoğlu, "557 olarak açıkladığı terörist sayısını ülkedeki enflasyon oranında artırmış ve sayıyı 1668'e çıkarmıştır. Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB soruşturmasıyla ilgili basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya CHP'den Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Bahadır Erdem, DP'den Mustafa Serhan Yücel, Gelecek Partisi'nden Serap Yazıcı, Saadet Partisi'nden Bülent Kaya da basın toplantısına katıldı. Soruşturma üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, enflasyon üzerinden de göndermeler yaptı.

"KENDİSİNİ ÇOK AKILLI SANIYOR"

İBB Başkanı, "Bu bakan kendisini çok akıllı herkesi aptal sanıyor. 'CHP'li belediyelerle ilgili 1107 soruşturma açtık ama AK Partili belediyelerine de 885 soruşturma başlattık' diyerek ne kadar da adaletli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sen terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla sadece CHP'li belediyelere soruşturma açtın. Yasal olarak belediyelerin hiçbir güvenlik soruşturması yapamayacağı bir döneme ilişkin soruşturma açıyorsun. 557 olarak açıkladığı terörist sayısını ülkedeki enflasyon oranında artırmış ve sayıyı 1668'e çıkarmıştır. Ne adalet, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Yüce Allah, insanı insan yapan bu melekeleri ne yazık ki senden almış. Sen kalbi de aklı da sadece kötülüğe çalışan bir zatsın. Ne yazık ki bu kötülükte sınır tanımayan birisin." ifadelerini kullandı.

"BAŞ MÜFETTİŞ GÖREVDEN ALINDI, YERİNE AK PARTİLİ MİLİTAN ATANDI"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Önce siyasi yasak ve hapis kararı aldığım dava, ardından büyükşehir belediyesine yönelik sözde terör soruşturmasının tamamlanıp sürecin adli makamlara teslimi… Bugün sizlere İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasıyla ilgili ayrıntılı ve yeni bilgiler vereceğim. Bakan terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmamış. Burada Sayın Bakan, terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiş midir? Bu süreçte devletimizin istediği her türlü bilgi ve belge anında yetkili makamlarla paylaşıldı. İBB, talep edilen her bilgiyi soruşturma makamlarına sundu. Bu süreçte de bilgilendirme tek taraflı yürüdü. Tarafımıza herhangi bir bilgi sunulmadı. Soruşturmanın önemli bir ayrıntısı daha var. Mülkiye müfettişleri İBB'ye geldiğinde 8 kişilik ekibin başında ismini vermeyeceğim, bir başka baş müfettiş vardı. Heyet, bir süre incelemeyi bu baş müfettiş başkanlığında yaptı. Her nedense yaza doğru müfettiş heyet başkanlığından alındı ve Ankara'ya çekildi. Heyetin yeni başkanı kim oldu biliyor musunuz? Görevden alınan baş müfettiş yerine kim getirildi biliyor musunuz? Bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan bir kişi. Ben İBB adayı olduktan sonra, Beylikdüzü'ndeki dönemimle ilgili 28 ayrı soruşturmayı açan kişi. Arif Yıldırım adlı militan AK Partili bir zat-ı muhterem, heyet başkanı oldu.

"ADİL VE TARAFSIZ BİR MÜFETTİŞ DEĞİLDİR"

Beni aklından hiç çıkaramıyor. Bu kişi adil ve tarafsız bir müfettiş değildir. Görüyorsunuz, ahmak davasında bu davadan ceza çıkmaz diyen hakim, tabi hakim ilkesine rağmen başka bir kente sürülüyor biliyorsunuz. Terör soruşturmasında da müfettiş grubun lideri merkeze çekiliyor. Bize dönük saldırıların belirli bir takvim ve disiplin içinde yürüdüğünü net olarak söylüyoruz. Bu süreçlere karşı çıkan da ister hakim, ister baş müfettiş olsun… Bu insanlar ortadan teker teker yok ediliyor.

"SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ"

İçişleri Bakanı olan kişi yaptığı basın toplantısında terörist olduğunu iddia ettiği 1668 kişiyi 8 terör örgütüne böldü. Son olarak da 51 kişiyi diğer terör örgütleri klasmanına soktu. 'Diğer' terör örgütleri acaba hangileridir? İrlanda'nın bağımsızlığı için çalışan IRA örgütünden adam mı aldım işe? 'Diğer' demek ne demek? Bu tam bir aymazlıktır. Gelinen süreçte madde madde elimizdeki veriler ve Bakan'ın iddiaları odaklı bir sunum gerçekleştireceğim sizlere. İçişleri Bakanı, 23 Aralık'ta attığı tweeti başından sonuna inceleyin. Böyle bir İçişleri Bakanı ne usulü, ne tarzı, ne anlayışı var. Bu tweeti ile belediyemizle terör arasındaki iltisaklı madde madde yazarak yine iddia etti. Konu yargıya taşınmışken yargıyı etkilemeye, hatta tehdit etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Bu iddialara sessiz kalmamız beklenemezdi.

Bir örnek vereyim. Mesela İBB olarak İstanbul Valiliği'ne Kasım 2019'da bünyemize alacağımız bir memur için arşiv araştırması talep etmişiz. Valilik de 30 Aralık 2019'da verdiği yanıtta Anayasa Mahkemesi kararına göre bu evrakı isteyemezsiniz demiş. Yazıyı işlemsiz olarak bize iade etmiş. Arkadaşlar size bunun gibi birkaç yazışmayı daha kitlerinize koyduk. AYM, 28 Kasım 2019'dan, yani yasa çıkan 18 Nisan 2021'e kadar Bakan'ın "Yapmamışlar" dediği araştırmanın yapılmasını zaten yasaklamıştı. AYM'nin yasak kararı olan 17 ayda, İBB'nin iştirak şirketlerine 11 bin kişi işe alındı. İBB, İSKİ ve İETT'de alınanları da sayarsınız 13 bin civarında çalışanın işe girdiğini görüyorsunuz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasaktı. Ocak 2021 tarihli sizin elinizde. Bizzat kendisi, bu evrakları istemeyin diye resmi yazı yazmıştı."