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İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın

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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun evlerinde yapılan aramalara tepki gösterdi. İmamoğlu "Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

AİLESİNİN EVİNE DÜZENLENEN BASKINLARA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yazlık evinde arama yapıldığını açıkladı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin evine düzenlenen baskın ve aramalara tepki gösterdi.

"SİYASETE MALZEME VERMEK DIŞINDA HİÇBİR AMAÇ TAŞIMIYOR"

İmamoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız.

"BU HUKUKSUZLUK TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE YAŞANMADI"

Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı.

Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı'nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk'ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

"BEN MERT OLMAYI BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU'ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."

İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın

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İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıZeki Celik:

Eko Sen Hırsız olmasaydın , hiç bir yer aranmazdı

Yorum Beğen350
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Haber Yorumlarıalperen84:

bu fırıldak eko hala içerden nasıl konuşuyor

Yorum Beğen272
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Haber YorumlarıSami İşgören:

ne diyodun imamoğlu sallayacaklarmış sallada görimmmmm:)) nasıl iyi sallıyorlarmı

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıSelim Demir:

abi baskınlar hırsıza yapılır bunun dersini çalış eko

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Eko başkan silkele diyen sen değilmiydin.Silkeliyolar işte Niye bağırıyonki.Bekle bi bakalım büyük turplar çıksın.Ya senin CB adaylığını emin ol Ö.Özel bile istemiyor bence. kendisi olacak CB adayı.M.Yavaş ağzınla kuş tutsa anketlerde yüzde yüz önde çıksa bile aday yapmayacaklar.Sen keyfine bak.Rahat ol.Bak benim evimi aramaya kimse gelmiyo.Veya başka CHP li belediye başkanının da evini kimse aramıyo.O yüzden sus bence. Konuştukça batıyosun.

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Gel silkele dedin silkeliyorlar. Ağlicaksan Oynamayalım

Yorum Beğen191
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Yalan söylemeyi de annesinden öğrenmişti...

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Şu HIRSIZI konuşturmayın artık…Saf , dışarı çıka cağını sanıyor…

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

MERTLİĞİ BABASINDAN ÖĞRENMİŞ HIRSIZLIĞI HOCANDANMI?

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

İMAM OĞLU, bu hikayede yanan sen olacaksın, büyük ihtimalle bir kaç aya kadar senin adın unutulacak, Mansur bazı vatandaşlarımızın oyunu alamaz diye adaylıktan uzaklaştırılacak, BU HİKAYENİN KAZANANI ÖZGÜR OLACAK, plan şu anda tıkır tıkır işliyor Özgür lehine, bir kaç aya Cumhur başkanlığı için adaylığını açıklar

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Yorum Beğenme15
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