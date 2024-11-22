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İmamoğlu'ndan Almanya'da "Cumhurbaşkanı adayı olacak" dedirten sözler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gündemden düşmeyen İmamoğlu, "Biz yarınlarda bunu şöyle demeyi hayal ediyoruz, 'Türkiye Senin'" dedi. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşulurken, "Kesin aday olacak" yorumları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda soruları yanıtladı.

İstanbul ile ilgili gelen sorulara da cevap veren İmamoğlu, "Kesin cumhurbaşkanı adayı olacak" dedirten ifadeler kullandı. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak istediğini ifade eden İmamoğlu, "Bu benim için çok önemli çünkü içerisinde çok önemli duygular var." dedi.

SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Eşitlik konusuna da vurgu yapan İmamoğlu, "Biz halkımıza diyoruz ki bu belediyenin tüm kaynakları senin. İstanbul'da çok önemli bir sloganımız var, 'İstanbul Senin'. Biz yarınlarda bunu şöyle demeyi hayal ediyoruz, 'Türkiye Senin'" diye konuştu. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada da ses getirdi. 'Türkiye Senin' sözleri dikkat çeken İmamoğlu için "Kesin aday olacak" yorumları yapıldı.

İmamoğlu'ndan Almanya'da
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Olmalı akpyi sandığa gömmeli !

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Haber YorumlarıHALİS ER:

HAVALAR SOĞUDU 2 METROBÜS YAK DA ISINAK

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Halis Er sen ne diyon kardes :) koyun sürüne anlat bunları

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıHALİS ER:

KREŞLERDE LGBT ÖĞRETİLİYOR ÇOCUĞUNUN OKUDUĞU KİTABI İYİ BİLİYORUZ

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHALİS ER:

TAKMA KAFANA BAŞKAN BİR KONSER YAP HOPPPPP 100 MİLYON CEPTE MALİYET 2 MİLYON ARADAKİ FARK NERDE BOŞVERRRRR YE YETİMİN HAKKINI GİTSİN

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Haber YorumlarıHALİS ER:

başkanım yap bir konser olsun bitsin, para kuleleri başkanı

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Haber YorumlarıHALİS ER:

HATIRLAMIYORUM

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insan yaşlanıp pörsüyünce delikanlılığı falan kalmıyor yeni yetmelere yenilince delikanlılıktan uzak ayak oyunlarına başvuruyor o değilde ben artık ondan medet umanlara şaşırıyorum adam yürümekte zorlanıyor neredeyse ayaklarına tekerlekli ayakkabı takacaklar kendini idare edemiyor dükkanı idare etmesini bekliyorlar zaten bütün müşterileri kaçırmış dükkan iflas edip kapanmak üzere

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Haber Yorumlarısenar:

"türkiye senin" ne demek? o yedi biraz da sen ye demek mi?

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kesinlikle düzmece sanal bir konuşma. O kadar hızlı ve düzgün konuşması mümkün değil. Hokayeyelerune hikaye eklemiş. Berlin belediye başkanımızınız istanbul mu? Belediyenin sizden geriye kalan kaynakları mi var sanki.

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