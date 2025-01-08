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İmamoğlu'na "siyasi yasak" davasına erteleme

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla "siyasi yasak" istemiyle yargılandığı davada savcı, mütalaa için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti davayı 11 Nisan'a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşması bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SAVCI EK SÜRE TALEP ETTİ, DAVA ERTELENDİ

İmamoğlu'nun "siyasi yasak" talebiyle yargılandığı davada savcı, mütalaa için ek süre talep etti. Savcı talebinde, dosyada yer alan Cem Ülker, Hasan Çetin, Hilal Çohadar ve Türkan Demirel gibi kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin yer aldığı başka bir dosya ile birleştirerek mütalaa açıklayacağını belirtti. Mahkeme heyeti davayı 11 Nisan'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu'na
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımstfa Uygr:

Ya ağa neyi erteliyorsunuZ kaldırın şu davayı bitsin,adam üstünde tepiniyor açtığınız davanın,geçin bu işleri.

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Haber YorumlarıENSON:

Bu batı ajanı batı projesi Şahısa acilen siyasi yasak getirilmelidir, bu şahıs akla zarar.

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