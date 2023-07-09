İmamoğlu'na 'değişim' şoku! En güvendiği isimden ret yedi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da "değişim" görüşmesi yaptı. Görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu açıkça belli eden Soyer, İmamoğlu'na kapıları kapattı. Soyer, katıldığı canlı yayında, "Aynı fikirde değiliz. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak katıldığı seçimlerden mağlubiyetle ayrılınca ana muhalefet partisinde koltuk savaşları başladı. Seçimlerden hemen sonra 29 Mayıs sabahı ilk "değişim" mesajını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık savaş ilan etti. Kılıçdaroğlu ise bugüne kadar yaptığı açıklamalarda kurultay sürecini işaret ederken, koltuğu kolay kolay bırakmayacağını sıklıkla vurguladı.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim devam ederken, İBB Başkanı'na bir şok da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "değişim" görüşmesi yaptı. O görüşmede Tunç Soyer aynı fikirde olmadıklarını belirterek İmamoğlu'na kapılarını kapatırken, Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı.

Katıldığı canlı yayında görüşmenin detaylarını anlatan Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine destek vermediğini belirtti. "Aynı fikirde değiliz" diyen Tunç Soyer şunları söyledi: "Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik.

1 saat civarında buluşma oldu. Bütün bunları masaya yatırdık. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Onu dinlemek istedim. Ben onu merak ediyordum. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. O buluşma daha çok onu dinlediğim, anlamaya çalıştığım bir görüşme oldu. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik.

Ekrem Bey'in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey'i anlamak istemem. Bu olamaz. Nedir aklından geçen 'anlat bir' demek istedim."