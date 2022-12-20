İmamoğlu'na başka, Salman'a başka! Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı çok konuşulacak cinsten

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek için grup toplantısına davet etti. Herkes İmamoğlu'nun konuşma yapmasını beklerken İBB Başkanına söz hakkı verilmedi. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan benzer bir olayda ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman toplantıya davet edilip, konuşmasına izin verilmişti.

Hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası sonrası ülke gündemine oturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle grup toplantısına katıldı.

İMAMOĞLU KONUŞMADI

Toplantı öncesinde iki isim kucaklaşırken, kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, son olaylar sonrasında İmamoğlu'na destek veren bir konuşma yaptı. Toplantıda olayın başrolünde olduğu halde İmamoğlu'na söz verilmemesi ise dikkat çekti.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANI'NA SÖZ VERİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşması sonrası 5 ay önce Yalova'da düzenlenen CHP Grup Toplantısı tekrar gündem oldu. Bu toplantıda 'Zimmet' soruşturması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye davet edilmiş ve söz hakkı verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklama şöyle:

"Cezası onanırsa açığa alırım" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP lideri, "Her şeyi alenen yaptılar, 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bunlar olurken, Saray'ın fotoromanı da başka bir pisliğin içinde. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış; sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun adını ağzına alman için ağzını yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Ben senin ne haltlar işlediğini gayet iyi biliyorum. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğarız sizi. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu. Yankesicilere söylüyorum, bu kantar sizi çekmez.

"85 MİLYONUN ÖNÜNDE ADALETİ AÇIKÇA KATLETTİLER"

Dava sürecine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Son günlerde yaşadığımız tabloya geleyim. Önce düzmece bir dava açtılar Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler."