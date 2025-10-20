Haberler

Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Haber Videosu

Ekrem İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yeniden hâkim karşısına çıktı. Silivri'de görülen duruşma öncesi salona girmek isteyen kalabalıkla jandarma arasında arbede yaşandı. Yaşananlar sebebiyle Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı alırken, hakim İmamoğlu'nun duruşma salonuna getirilmesi talimatını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

DURUŞMA YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor. 12 Eylül'de yapılan ilk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Kalabalıkla jandarma arasında arbede yaşandı

SALON GİRİŞİNDE ARBEDE ÇIKTI

Duruşma öncesinde salona girmek isteyen kalabalık ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar, kurulan bariyerleri aşarak duruşma salonunun önüne geldi. Bariyerlerin devrilmesi üzerine jandarma ile kalabalık arasında arbede çıktı.

İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Kalabalıkla jandarma arasında arbede yaşandı

İMAMOĞLU VE AVUKATLARDAN DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI

Olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve duruşma salonuna girişler geçici olarak kapatıldı. Geniş salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. İmamoğlu ailesi, avukatlar ve vekiller duruşma salonunu terk etmeye başladı. CHP'den edinilen bilgiye göre kararın "savunma hakkının kısıtlanması" sebebiyle alındığı öğrenildi.

HAKİM VE AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA

Hakim ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Müdafi avukatlar ve katılımcılar dışarı çıkınca hakim şu ifadeleri kullandı: "Mahkemenin tutumunun farkındasınız, neyi kötüye kullanıyorsunuz? Buraya geçtik, son derece makul. 1 No.'lu salon müsait değil. Duruşma zaten 2 saat sarktı, burada tepki göstermenizin sanığa ne katkısı var? Sok derece makul bir çözüm getirdik. Ben sanığı alacağım, müdafiler neden gelmedi bilmiyorum. İnsanlar neden dışarı çıkıyor bilmiyorum. Nezaketi kötüye kullanıyorsunuz. Mazeret kabul etmeyeceğin. Kimseye güneşin altında bekleyin diye talimat vermedik. İnsanları da kışkırtıyorsunuz. Ne gereği var? Sanık müdafileri niçin katılmıyorlar duruşmaya? Mahkeme geri adım atmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyorsunuz."

HAKİMDEN TALİMAT VAR

Öte yandan hakim Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonuna getirilmesi talimatını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Eko da para çok ondandır yalakası da çok

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

İstenen cezalara bak bunun 10 katını yapıp yargılanmasına rağmen sokakta rahat rahat dolaşan çakarlı araçlarla tabi 1000 lerce insannn evladııı var

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp terörü her yerde

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmokachi:

İsmi bile 2016 öncesi fetöcü terörist olup; 2016 sonrası vatanperver gözükmeye çalışan TERÖRİSTLERİ kudurtmaya yetiyor.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

KuruIu düzeni aIt üst ettiğinde, her şey bir anda kaosa sürükIenir. Ben kaosun eIçisiyim. Kaos, adiIdir.(JOKER)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.