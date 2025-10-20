Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

DURUŞMA YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle dava, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor. 12 Eylül'de yapılan ilk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

SALON GİRİŞİNDE ARBEDE ÇIKTI

Duruşma öncesinde salona girmek isteyen kalabalık ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar, kurulan bariyerleri aşarak duruşma salonunun önüne geldi. Bariyerlerin devrilmesi üzerine jandarma ile kalabalık arasında arbede çıktı.

İMAMOĞLU VE AVUKATLARDAN DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI

Olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve duruşma salonuna girişler geçici olarak kapatıldı. Geniş salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. İmamoğlu ailesi, avukatlar ve vekiller duruşma salonunu terk etmeye başladı. CHP'den edinilen bilgiye göre kararın "savunma hakkının kısıtlanması" sebebiyle alındığı öğrenildi.

HAKİM VE AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA

Hakim ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Müdafi avukatlar ve katılımcılar dışarı çıkınca hakim şu ifadeleri kullandı: "Mahkemenin tutumunun farkındasınız, neyi kötüye kullanıyorsunuz? Buraya geçtik, son derece makul. 1 No.'lu salon müsait değil. Duruşma zaten 2 saat sarktı, burada tepki göstermenizin sanığa ne katkısı var? Sok derece makul bir çözüm getirdik. Ben sanığı alacağım, müdafiler neden gelmedi bilmiyorum. İnsanlar neden dışarı çıkıyor bilmiyorum. Nezaketi kötüye kullanıyorsunuz. Mazeret kabul etmeyeceğin. Kimseye güneşin altında bekleyin diye talimat vermedik. İnsanları da kışkırtıyorsunuz. Ne gereği var? Sanık müdafileri niçin katılmıyorlar duruşmaya? Mahkeme geri adım atmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyorsunuz."

HAKİMDEN TALİMAT VAR

Öte yandan hakim Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonuna getirilmesi talimatını verdi.