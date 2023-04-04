İmamoğlu, Erdoğan'ın harçlık dağıttığı görüntülere kızdı: Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz

Memleketi Trabzon'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte alandakilere hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara harçlık dağıttığı görüntülere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz, öbür türlüsü insanı rencide eder; Parayı göstermek ayıptır" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için Trabzon'a geldi. Kalabalığa seslenen İmamoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara harçlık dağıttığı görüntülere de değindi.

"PARAYI GÖSTERMEK AYIPTIR"

İmamoğlu, "Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır." diye konuştu.

"FATİH'İN FETHETTİĞİ TRABZON'DA DOĞDUM"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum. Bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu oradan indirmeye kalktılar. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında koskoca Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var." dedi.