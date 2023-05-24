İmamoğlu canlı yayında paylaştı! Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan'dan tartışma yaratacak tweet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı göstererek "Ben okuduklarımdan yola çıkarak, şu seçim dönemindeki millete verilen zararı hiçbir dönemde görmedim" diye konuştu. Ogan söz konusu paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüksek oy aldığı 13 ili sıralayıp "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerini kullanıyor.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerini kazanması durumunda yardımcılığına getirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında seçim süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA OGAN'IN PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ

Yayın sırasında Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımın ekran görüntülerini kameralara gösteren İmamoğlu, "Ben hayatımda şu seçim dönemindeki milletimize verilen zamanı hiçbir dönem görmedim. Bu beyefendi cumhurbaşkanı başdanışmanı.

İmamoğlu, Ogan'ın paylaşımını canlı yayın sırasında kameralara gösterdi.

"BÖYLE BİR TROLLÜK GÖRMEDİM BEN"

Burada illet var sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi, PKK ile ne alakası var canım diyerek aşağıda ne demek istiyor biliyor musun benim Vanlı, Ardahanlı hemşerilerime PKK'lı diyor. Kılıçdaroğlu'na oy verenler PKK'lı! Şu şahsiyet bu imam-cemaat meselesi. Bu aklı yüklüyor ekibine. Böyle bir trollük görmedim ben" ifadelerini kullandı.

OGAN'DAN TARTIŞMA YARATACAK TWEET: PKK İLE NE ALAKASI VAR CANIM

İmamoğlu'nun tepki gösterdiği paylaşımda Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan, "HDP'nin etkin olduğu iller" başlığı altında Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı 13 ili sıralayıp "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerini kullanıyor.