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İmamoğlu Adıyaman'da yatırımları anlattı

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, deprem bölgesine yaklaşık 1 milyara yakın yatırım yaptıklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda İmamoğlu, deprem bölgesine yaklaşık 1 milyara yakın yatırım yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 10 binin üzerinde personelle afetzedelere hizmet sunduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerelin güçlenmesi adına her yerel yönetimle ilişki kurup onları güçlendirme gayreti içerisinde oluyoruz. Adıyaman'ı da bu anlamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İBB olarak da az önce başkanımız söyledi, bütün belediyelerimiz çok katkılar sundu, sunmaya da devam ediyoruz. 10 binin üzerinde personelimizle deprem bölgesine hizmet sunmaya neredeyse 1 milyara yakın da yatırım yapmış bir belediyeyiz."

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 binin üzerinde afetzedenin yaşadığı merkezi hizmete açtıklarını aktaran İmamoğlu, "Elazığ'dan Gaziantep'e, Samandağ'dan Defne'ye Kırıkhan'dan birçok deprem bölgesine kalıcı eserler üretmenin yanı sıra birtakım hususların giderilmesi için çalışıyoruz. Antakya'da 2 binin üzerinde insanın yaşadığı bir merkezi hizmete açtık. Yani çok rahatlıkla insanların ev konforunda yaşayabilecekleri bir merkez. İçerisinde kreş, sağlık merkezi, mahalle gibi düşünüp bakkalın muhtarını odasını bile yaptık. İnsanlar orada konforlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu tür hizmetlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Adıyaman'ın birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm alanında bir an önce Adıyaman'ın, hak ettiği noktaya gelmesi lazım. Nemrut Dağı dünyada eşi benzeri olmayan mucize gibi bir yer. Ulaşımından konaklama tesislerine kadar Adıyaman'ın hızlıca düzelmesini ve beslenmesini sağlayıp bir an önce insanların keyifle Adıyaman'a gelip Nemrut'u gezdiği ortamı yakalamamız lazım."

Nemrut Dağı'nda geçen yıl ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Başkan İmamoğlu, "Değil 250 bin, 400 bin insan gelsin Nemrut Dağı'nı gezsin. 250 bine yakın turistin geldiği Nemrut'u geçen sene ne yazık ki 45 bin kişi ziyaret etti. İşte bu kayıpları bir an önce gidererek önümüze güçlü bir şekilde bakabilmemiz şart." dedi.

Adıyaman'a 2 ayrı eseri kazandırdıklarını belirten İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 bin metrekareye yakın çok özel bir şehir parkını, nisan ayında bitirdik ve vatandaşlarımızın orada çok yoğun kullandığını öğrenmekten de mutluyum. Yaylakonak beldesinde de 54 metre uzunluğunda 6, 7 köyü birbirine bağlayan bir köprü sıkıntısı vardı bize iletildi hızlıca o köprüyü yaptık, bitirdik. Bunları yarın inşallah hizmete açacağız."

Başkan İmamoğlu, toplantısının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki Balıkesir çarşısında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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