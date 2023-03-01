İmamoğlu: 6'lı Masa'dan çıkacak kararın neferi olacağım

6'lı Masa'nın yarın Cumhurbaşkanı adayını duyuracağı toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, "Millet İttifakı toplantısında başta benim sayın genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer liderler o masada bir karar alacak. Biz başından beri oradan çıkacak kararın neferi olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemediği için eleştirilerin hedefi olacak 6'lı Masa, yarın kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda 6'lı Masa, Cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna duyuracak.

TOPLANTI ÖNCESİ İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 6'lı Masa'dan çıkacak her kararın neferi olacağını söyledi.

"6'LI MASA'DAN ÇIKACAK KARARIN NEFERİ OLACAĞIZ"

İmamoğlu, "Şu anda sorumluluğumun farkındayım, öncelikleri açık ara hayat kurtarma, dirençli kentler vadetme, insanların yaşama umutla tutulmasını sağlayan İBB Belediye Başkanlığı sorumluluğumu çok yukarı taşıdı. Yarın yapılacak Millet İttifakı toplantısında başta benim sayın genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer liderler o masada bir karar alacak. Biz başından beri oradan çıkacak kararın neferi olacağız." ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM'IN BENİMLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ BENİ MUTLU EDİYOR"

İmamoğlu, şunları söyledi: "Meral Hanım'ın söyledikleri, ifade ettikleri, biz birebirde bu sohbeti yapmadık. Meral Hanım'la benimle ilgili söylediği başarılı olma sözleri beni çok mutlu ediyor. Bunu genel başkanımızın da ifade ettiği anlar vardır. Yarın inşallah karar alırlar. Gazeteye yansıyanlar var. Kendileriyle konuşmadıktan sonra sadece bir haber ve yorum olarak okuyorum. Aralarında ne konuştuklarını bilmiyorum.

"ADAYIMIZ KİM OLURSA OLSUN ONU EL BİRLİĞİYLE KAZANDIRACAĞIZ"

Adayımız kim olursa olsun onu el birliğiyle kazandıracağız. Yarın 6'lı Masa'dan kim aday çıkarsa onu mutlaka Cumhurbaşkanı yapacağız.

"SEÇİMLER ZAMANINDA OLMALIDIR"

Seçimler zamanında olmalıdır. Ne yazık ki milyonlarca insanımız orada değil, göç etmiş durumda. Bugünün teknolojisi ve lojistiğiyle beraber YSK elindeki imkan ve imkansızlıkları tarif ederse, insanlarımızın en güvenli biçimde en kullanma imkanına katkı sunmak isteriz. Bu ülkede gereksiz yere iptal edilmemeli, ertelenmemeli. Bunlar demokrasiye zarar veren unsurlardır. 14 Mayıs'ta depremin etkisine rağmen seçimin yetiştirilebileceğini ve buna bizlerin katkı sunması gerektiğinin altını çizmek isterim.

"DİKKATLİ KONUŞMAK ZORUNDAYIM"

Her olgun fikrin masada tartışılması için o masa kuruldu. Adayın belirlenmesinden, seçim sürecinde ortaya koyulacak ortak strateji, seçim güvenliği, listelere, seçim sonrası hangi adımların atılmasına varıncaya kadar o masa kuruldu. Benim şu anda burada sizin ve milletimizin huzurunda fikir beyan etmek kendi partime, İstanbul'daki önemli paydaşım İYİ Parti ve diğer parti paydaşlarıma haksızlık olur. Dikkatli konuşmak zorundayım. Ben bu ruha zerre zarar veren değil tam anlamıyla neferi olmaya ant içmiş birisiyim.

"CHP'NİN TAKDİRİ KENDİ GENEL BAŞKANININ ADAY OLMASIDIR"

Ben şunu söyledim; görevimin başındayım. İBB Belediye Başkanıyım, gündemim bu, hakkını vermek istiyorum. Hatta daha ileri gittim, her CHP'nin takdiri, onayı kendi genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Ne yaptığımı biliyorum. Beni yıpratmak için hamleler olmuştur. Neler yaşadık, hepimiz biliyoruz. Bugün CHP kendi adayını belirlemiyor, 6'lı Masa adayını belirliyor. Şu anki ortamda bahsedilen mevzulara cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Partim adına, ülkem adına, milletim adına düşünüyorum bunları. Bugünkü psikolojide benim milletim adına, 16 milyon hemşehrim adına, 10 ilde kaybettiğimiz insanımız adına görevim gereği öncelikli düşünmem gereken hatlarım olduğundan inanın bunlara cevap vermeyi uygun bulmuyorum.