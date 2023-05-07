İlhan Cihaner: Antalya Havalimanı ihalesi iddiaları somut, savcılar harekete geçmeli

Eski Cumhuriyet Savcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Türk Medya Grubu'nun sahibi Zeki Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesine yönelik iddialarına ilişkin, 'Çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor, şahıs gösteriliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarının hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi. Çünkü devasa bir kamu zararına yol açan bir ihalede usulsüzlükten bahsediliyor' dedi.

Eski Cumhuriyet Savcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Türk Medya Grubu'nun sahibi Zeki Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesine yönelik iddialarına ilişkin, "Çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor, şahıs gösteriliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarının hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi. Çünkü devasa bir kamu zararına yol açan bir ihalede usulsüzlükten bahsediliyor" dedi.

İlhan Cihaner, KRT'de dün akşam yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında, Ali Yeşildağ'ın Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesiyle ilgili iddialarda bulunduğu videosuna erişim engeli gelmesini değerlendirdi. Cihaner, şunları söyledi:

"Gündeme gelen iddialar sadece Cumhurbaşkanı ile ilgili değil. Cumhurbaşkanı ile ilgili zor bir soruşturma süreci var, şu koşullarda gerçekçi değil. İşte 300 milletvekili teklifte bulunacak, 360 milletvekili ile komisyon kurulacak, komisyon raporu sonunda da 400 milletvekili Yüce Divan'a sevk edecek. Bu yol, şu anda gerçekçi değil. Ama çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor, şahıs gösteriliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarının hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi. Çünkü devasa bir kamu zararına yol açan bir ihalede usulsüzlükten bahsediliyor. Ama muhtemeldir ki ve korkarım ki diğer örneklerinde olduğu gibi, yine ihbardaki iddialar yerine ihbarı yapanın peşine düşülecek. Yasaklama kararları çıkarılacak.

"AB, BU TARZ, KAMUNUN İÇİNDEKİ YOLSUZLUKLARA, İHBAR EDEN KİŞİLERE DAİR BİR KARAR ALDI. BU, ÖRNEK ALINABİLİR"

Burada özellikle muhalefetin, önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetmeye niyetlenen muhalefetin bu tarz iddialara dair bir hukuk oluşturmaları gerek. Çünkü anlaşılıyor ki bu tarz geçiş dönemlerinde birçok benzer olay dile getirilecek. Bunu dile getirilenlerin de güvence altına alınması lazım. Bu şu anlama geliyor; doğrudur, Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık diye bir mekanizma var. Ama 2019 yılında AB, bu tarz, kamunun içindeki yolsuzluklara dair, bunları ihbar eden kişilere dair bir karar aldı. Bu, örnek alınabilir. Bu tarz ihbarcıların rahatlıkla, içerde bildikleri hukuksuzlukları, usulsüzlükleri kamu otoritelerine soruşturacak birimlere iletmeleri için de mevcut hukuki mekanizma yeterli değil, bunun hayata geçirilmesi lazım.

"ÇELEBİ HOLDİNG İLE İLGİLİ SOMUT BİR ŞEY VAR. DERHAL BUNUN ARAŞTIRILMASI LAZIM"

Hiç özel bir ekibe gerek yok. Yapılması gereken belli; Ceza Muhakemesi Kanunu da bunu emrediyor. Cumhuriyet savcıları için, bir çeşit 'Amentü' diyebileceğimiz maddesi der ki 'Cumhuriyet savcısı, herhangi bir şekilde suç işlendiği izlenimini edinirse derhal işin hakikatini araştırmak üzere harekete geçmek zorundadır'. Bu konuda tüm kamu görevlileri de Cumhuriyet savcılığından gelen taleplere uymak zorunda. Yapılacak iş, hemen o ihalenin belgelerine el konulması, adı geçen kişilerin, örneğin Çelebi Holding ile ilgili somut bir şey var ve bunu doğrulayan video da yayınlandı, görüntü de var, derhal bunun araştırılması lazım. Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir soruşturma yapılamaz ama burada ihale komisyonu var, talimatı yerine getirdiği söylenen kişiler var, bunların dokunulmazlığı yok, derhal harekete geçilebilir, soruşturulması gerekirdi. Ama henüz böyle bir şey yok. Benzer iddiaları daha önceden de hem Sedat Peker ve hem Muhammet Yakut, hatta popüler olduğu için bu isimleri veriyoruz, birçok gazetecinin ortaya koyduğu inanılmaz yolsuzluk iddiaları var. Hiçbiriyle ilgili soruşturma yapılmadı, aksine gazeteciler hakkında davalar açılıyor, görüyoruz."