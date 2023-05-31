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Cumhurbaşkanlığından internete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama: Asılsızdır, haberler dezenformasyondur

Cumhurbaşkanlığından internete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama: Asılsızdır, haberler dezenformasyondur

Politika Haberleri

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu olurken, dolaşıma sokulan bir isim listesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Kabine üyelerinin isimlerinin yer aldığı iddia edilen listeyle ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler açıklayacağı yeni Kabine'ye çevrilmiş durumda. Kamuoyunda bakanlıklar için çok sayıda isim telaffuz edilirken, özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bir liste ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur.

Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığından internete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama: Asılsızdır, haberler dezenformasyondur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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