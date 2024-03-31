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İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiası doğru olmadığını açıkladı.

SEÇİMLE İLGİLİ İDDİAYA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtildiği, beşinci fıkrasında da; 'Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.' denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterildiği hatırlatıldı.

"PROVOKATİF İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildiği belirtildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edildiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Vatandaş:

Ateş olmayan yerden duman tütmez.

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Hek Tor:

Her zaman dediğim gibi... Var diyorlarsa yok, YOK diyorlarsa mutlaka VARdır.

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Demir Acer:

sen hangi ulkenin vatandasisin ve kimliginde ne yaziyor? suriye irak bunlardan hangisinin vatandassin

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hakan er:

Tamam çok inandık

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Greater German Reich :

Propaganda bakanlığı yalanlamış yersen

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ersin yılmaz:

Eğer ki iddaalar doğru ise durum vahim değil ise araştırılmalı

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Kara_kalem:

BU YENİ BİR DURUM DEĞİL DAHA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE YAŞADIK.TAŞIMALI SEÇMEN MEYDANLARA TAŞINDI AYNI SAYILAR VERİLDİ.ŞİMDİ SANDIKTA BUNU DUYMAK NORMAL GELİYOR ARTIK TIRAFOYA KEDİ KAÇMADIĞINA GÖRE AKP KAYBETTİĞİ OY ORANI DA GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA KABUL GÖRECEK BİR DURUM ESKİDEN KOLLUK KUVVETLERİNİN SİSYASİ GÖRÜŞÜNDEN OY KULLANIMINA KADAR HER ŞEY GİZLİ KALIRDI ARTIK HERŞEY AŞİKAR YOLA DEVAM

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Özkan Bulut:

Doğru değil yalanda değil ben şuna inandım Allah hırsızı hak yiyeni aldatani kısaca kötü insana birşey yapmıyor Allah'tan korkar San başına herşey geliyor ben elli üç yıllık hayatımda buna onlarca kez şahit oldum

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İsmimi ne yapacaksın:

O dediğin öyle olmuyor kardeşim, öyle oluyormuş gibi görünüyor sadece. Şeytanın aldatmacası. İyi kalpli bir insan olmaya devam edelim.

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Mengele:

Buradaki hata nedir size anlatayim,sen nereli olursan ol örnegin mardinlisin istanbulda yasiyorsun senin oy kullanacagin yer istanbul mardinde oy kullanamsin illaki mardinde oy kullanmak istiyorsan ikametgahin orada olmasi lazim ikametgahin olmadigi sehirde dogalgaz elektrik su abonesi olamazsin bu kadar

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