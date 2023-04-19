İl Başkanı Kabaktepe'den Büyükçekmecelilere tapu müjdesi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, " Tepecik'te imar sorunu çözülmüş oldu"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyükçekmece SKM açılışında yaptığı konuşmada, İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun çalışmasıyla Büyükçekmece halkının uzun yıllardır beklediği tapu sorunun çözüldüğü müjdesini verdi. Binlerce hak sahibinin düzenlemeden istifade edeceğini vurgulayan Kabaktepe, "Tepecik halkına hayırlı olsun. Gayret gösteren ilçe meclis üyelerimize ve İBB Meclisi AK Parti Grubumuza teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyükçekmece'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi programı açılışına katıldı. Partililer tarafından Kabaktepe'ye yoğun ilgi gösterildi. Açılışta Başkan Kabaktepe'ye Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, AK Parti Büyükçekmece'den sorumlu milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti. İlçe SKM açılışı, kurdele kesiminin ardından dualarla gerçekleştirildi. Açılış töreni ardından Başkan Kabaktepe ve beraberindeki heyet esnaf ziyareti yaptı. Kabaktepe, İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun çalışmasıyla Tepecik Bölgesi'nde, Ulus, Hürriyet ve Ahmediye Mahallelerinde yaşanan imar sıkıntısının çözüme kavuşturulduğunu müjdesini paylaştı.

"Tepecik'te imar sorunu çözülmüş oldu, gayret gösteren İBB Meclisi AK Parti grubumuza teşekkür ediyorum"

SKM açılışı öncesinde Kabaktepe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Büyükçekmece halkının uzun süredir çözüme kavuşmasını beklediği tapu meselesine ilişkin detayları aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti grubu çalışmalarıyla binlerce hak sahibi yakından ilgilendiren tapu meselesinin çözüme kavuştuğunu belirten Kabaktepe, "Tepecik yine yeniden rekor oyla Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlayacak. Bunun enerjisini buradan görüyoruz. Ayrıca buradan bir müjdeyi daha paylaşmak istedim. Tepecik'in imar sorunu çözüldü. Bu konuda gayret eden herkese teşekkür ederken özellikle AK Parti Grubumuza, meclis üyelerimize, Büyükçekmece teşkilatımıza sizler huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çıkan kararın, Büyükçekmece Tepecik bölgemizin en güzel şekilde yeniden imarına vesile olmasını temenni ediyorum. Bir takım şeyler yapılırken önemli olan üzüm yemektir bağcıyı dövmemektir. Bir iş olmasını istiyorsanız o iş ile ilgili yaklaşımınızı projenizi nasıl olur diye hazırlarsınız. Eğer olmasın istiyorsanız, olmasını istiyormuş gibi görünürseniz başka hususları da ekleyerek hareket edersiniz. Tepecikli neyin nasıl nasıl olduğunun bilincinde. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz evlerini arsalarını imar edebilecekler. Tekrar sizin adınıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Milletimiz için çalıştık, yine çalışacağız"

Türkiye'nin 14 Mayıs seçim sürecine doğru değerlendirmesini yapan Kabaktepe, "Zaman zaman diyorlar, havalimanı yaptınız yol yaptınız niye yaptınız. Şehir hastanesi yaptınız, üniversite yaptınız niye yaptınız? Bizler diyoruz ki bunların hiçbirini ne evimize götüreceğiz ne mezara götüreceğiz. Milletimiz için yaptık, milletimiz için çalıştık. Yine milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Deprem yaşadık Allah ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız biz, milletin yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Depremi siyaset malzemesi yapanlara bir şey demiyoruz ama bunu not ediyoruz dedi. Depremden sonra geldiler, deprem bölgesine gidip fotoğraf çektirip geri döndüler. Biz biliyoruz kapasitelerinin ne olduğunu. Deprem bölgesinde varlar mı yoklar mı çalıştılar mı çalışmadılar mı? Ben sadece soruyu soruyorum cevabını milletimiz verecek. İlk 20 gün kalıcı konutların temelleri için çalışmalara başlayıp 40'ıncı gün temelleri attığımızda CHP'li siyasetçiler, ' Bu kadar erken konut temeli atılır mı' ? dedi. Ne yapacağız sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz. Milletimizi 1 yıl içerisinde çadırdan kalıcı konuta götürmek bizim vazifemiz dedik yola çıktık. Bayramdan sonra da ilk teslimatlara başlıyoruz. 3 ay geçmeden vatandaşlarımızı evlerine yavaş yavaş yerleştireceğiz" diye konuştu.