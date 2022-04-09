İl Başkanı Bağatar, Altınova'da esnafı gezdi

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova'yı ziyaret etti. Altınova'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bağatar, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verirken, talepleri de dinledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar; beraberinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri ile Altınova Belediyeye Meclis üyeleriyle birlikte ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde esnaf iele karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA